«Llegamos donde otros no pueden» José Boyano, presidente de Cruz Roja Jaén, posa en el Paseo de la Estación. / L.V. Cruz Roja Jaén, con unas cifras «magníficas», incide en que las personas no son un número: escucharlos y ofrecerles la mejor solución es su cometido LAURA VELASCO JAÉN Domingo, 3 junio 2018, 03:22

A los inmigrantes, a los jóvenes, a los mayores, a la infancia vulnerable. En definitiva, a todos. Cruz Roja es la organización que llega donde otros no pueden. Su objetivo en Jaén: apoyar a los 97 municipios de la provincia. Ardua tarea, pero lo cierto es que van por buen camino: los números de la organización hablan por sí solos, y su presidente en Jaén, José Boyano, habla orgulloso de una entidad que se ha ganado el cariño de todos.

3.100 voluntarios y 13.500 socios que aportan el 30% del total de los ingresos. Son sus grandes cifras, que mejoran año tras año y afianzan a Cruz Roja Jaén. Allá por 2011, cuenta Boyano como solo había 19 asambleas locales en la provincia, muchas de ellas «sin movimiento». La provincia fue pionera en instalar asambleas comarcales, con un resultado «magnífico», ya que a día de hoy funcionan 61 puntos de actividad que permiten atender a miles de jienenses.

Pero la labor de esta entidad no tendría ningún sentido de no ser por un elemento: el voluntariado. «Es la fuerza de Cruz Roja, sin ellos sería diferente o directamente no existiría. Es una gran organización con voluntariado, no de voluntariado, con gente que dedica su tiempo libre a ayudar en los programas», incide el presidente provincial.

«El voluntariado es la fuerza de Cruz Roja, sin ellos sería diferente o directamente no existiría»

Los que acuden a Cruz Roja, según Boyano, ya no van tanto «a pedir alimentos», ya que organizaciones como Cáritas o el Banco de alimentos se encargan de esta necesidad. «El gran problema que tenemos es la pobreza energética. Gente que llega diciendo que le han cortado la luz y el agua. Conocí a una persona en Jaén que acostaba a su hijo a las 20:00 horas porque no podía poner el brasero y hacía mucho frío», lamenta.

Y es que la atención a la pobreza supone el 60% de la actividad que realiza la organización en Jaén. El 70% de los que atienden lleva más de un año, y el 45%, más de dos años. «La pobreza no está creciendo a los ritmos que crecía, pero sigue habiendo. Lo estamos intentando controlar con el empleo, es nuestro programa estrella, porque si no a las personas les entra una depresión al verse sin trabajo un día y otro día. Es la dignificación de las personas», añade.

De hecho, José Boyano recuerda las largas colas que se formaban en torno a la sede en busca de empleo años atrás. «Dije que ni una cola más, que lo que había que hacer es darles cita, sentarse con ellos, escuchar sus problemas y darles una solución», indica. Insiste en que es algo que sucedía por ejemplo con los juguetes en Navidad, cuando los padres se presentaban con los niños para pedirlos en la sede. «Dejamos claro que se los damos a los padres y que los tienen que poner en el árbol como cualquier otra persona», añade.

Atención a inmigrantes

En cuanto a los inmigrantes, la mayor parte del trabajo se concentra en la época de recogida de la aceituna, aunque admite que también hay asentamientos en la ciudad a los que hay que atender el resto del año. «Damos una vuelta prácticamente todas las noches para controlarlos. En la temporada de la aceituna, por ejemplo, nos coordinamos con Cáritas para salir todos los días. Es muy importante, hemos encontrado gente muy mal, con la tensión a 25, que hemos tenido que llevar al hospital de madrugada», reconoce.

En este sentido, se refiere también a la atención de refugiados, admitiendo que siguen atendiéndolos, pero que «tienen más presencia en otras provincias». «No se quedan porque no quieren, vienen de paso a ciudades más grandes como Madrid», apostilla.

Las personas mayores son otro de los pilares de la entidad. Pretenden evitar el aislamiento y que sigan en su entorno habitual, en su casa, a través de acompañamiento. «La soledad es un gran problema, tenemos voluntarios que les acompañan a misa, a la farmacia o a pasear. Se convierten en familia para ellos, crean un vínculo. No conozco casos de personas a las que no les haya gustado el voluntario que le hemos adjudicado», manifiesta.

En esta línea, destaca el llamado voluntariado digital, con el fin de reducir la brecha digital. «Tenemos un local disponible y aquellos que no sabían ni manejar un teléfono ahora lo utilizan a la perfección, hemos atendido ya a más de 1.000 personas», recalca.

El empleo, la clave

De todos los programas de Cruz Roja, hay uno que se lleva la palma: el del empleo. Es, según Boyano, la gran solución para aquellos que lo están pasando mal económicamente. El programa dedicado a este fin comenzó hace unos años «y va fenomenal». «1.000 personas que han hecho cursos de orientación, formación y capacitación han encontrado después empleo con buenos contratos, contratos estables. Queremos seguir dando ayudas, pero sobre todo darles herramientas para que salgan de la pobreza», destaca.

Añade que de esas 1.000 personas que han conseguido estabilidad laboral gracias a Cruz Roja, el 57% son mujeres, el 33% menor de 30 años y el 21% mayor de 45. «Tenemos empresas de todo tipo, unas 250, formamos a la gente y les ofrecemos posibles empleados en función de sus necesidades. Es un dato muy importante en una provincia con una alta tasa de paro», insiste.

El principal problema en el país es el empleo. También el de los jóvenes jienenses. «Muchos no tienen formación y les damos eso para que tengan estudios y puedan incorporarse al mercado laboral gracias a nuestros convenios con empresas. Si entran a la hostelería también les damos formación», resalta.

El objetivo de Cruz Roja Jaén es llegar a toda la provincia, a los 97 municipios. Son conscientes de la dificultad, pero siguen avanzando. Esta semana han firmado un convenio con Albanchez de Mágina, próximamente lo harán en Mancha Real y esperan seguir firmando muchos más. «Es la forma de conseguir más empresas, si se firman convenios se consiguen empresas del municipio y el beneficio es para la localidad también», manifiesta.

En cuanto a cómo pueden mejorar las instituciones la situación, incide en que deben seguir invirtiendo en materia de empleo como han hecho hasta ahora, ya que la mayor parte de ingresos de la entidad proviene de las ayudas de las administraciones. «Precisamente ellos son los que nos dan los recursos para que nosotros lleguemos donde ellos no pueden llegar», concluye. Una organización que es todo corazón. Con unos números de oro. Y con el cariño de toda la provincia.

3.100 voluntarios, 13.500 socios y mucho cariño en todas las atenciones que realizan. Cruz Roja Jaén se ha ganado la confianza de los jienenses, con programas de empleo, de acompañamiento a personas mayores o de apoyo a la infancia, entre otros muchos. En definitiva, una entidad que tiene como objetivo cubrir las necesidades de los más vulnerables de la provincia, con el foco puesto en la dignificación de las personas: el empleo es la clave para que la sociedad salga adelante.