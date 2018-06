El PP llama chaqueteros a quienes se van a a Ciudadanos Requena, en el centro, ha abordado la nueva Ley de Juventud de Andalucía. / IDEAL El presidente provincial critica «la inexperiencia, el oportunismo y el reciclaje» del partido naranja JOSÉ M. LIÉBANA Jueves, 7 junio 2018, 15:36

Se levantó la veda. El presidente del PP en la provincia de Jaén, Juan Diego Requena, ha hablado este jueves del «oportunismo» de Ciudadanos (Cs) al reciclar «personas que se cambian de chaqueta», en alusión a los exalcaldes del PP, además de concejales y militantes que abandonaron las filas 'populares' tras la división creada a raíz del congreso provincial de hace un año en el que salió derrotado el sector crítico liderado por el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno.

«Yo llevo puesta la chaqueta porque nunca me he cambiado de chaqueta», ha indicado Requena en rueda de prensa cuando los periodistas le ha preguntado por la contribución que están haciendo exmiembros del PP de Jaén para afianzar la estructura de Ciudadanos en la provincia de Jaén de cara a las próximas elecciones municipales. No obstante, ha dicho estar preocupado «relativamente». «Me preocupa la inexperiencia, me preocupa el oportunismo, me preocupa el reciclaje y la recuperación que pueden estar haciendo de gente que se van a otras formaciones».

En cuanto a los exmilitantes y cargos públicos del PP que se han ido a Cs, les ha acusado de cambiar de chaqueta por no haber «conseguido ni colmado» sus «aspiraciones personales». «En política lo que importa es lo que tú puedas hacer por lo demás, no lo que pueden hacer contigo», les ha espetado. Y a Ciudadanos le ha reprochado que «ha sido capaz de desestabilizar un Gobierno» por fines meramente «electoralistas», pero que «todavía no ha demostrado lo que pueden hacer por los demás».

Una actitud que ha contrapuesto a la del PP. «Somos servidores públicos que nos dedicamos a trabajar por la gente, sin más estridencias que intentar cambiar la vida a la gente para mejor».

Para Requena, Ciudadanos es un partido que «no demuestra nada por el mundo rural», pues se desconoce su estructura. «Simplemente sabemos que hay una persona en Madrid que es Albert Rivera y que tiene un foco mediático muy importante», ha dicho. Frente a ello, el presidente del PP ha optado por sacar músculo y presumir de los 18.000 afiliados con los que cuenta el PP en la provincia de Jaén. Y ha reiterado que su formación tendrá estructura en los 97 municipios y presentará candidaturas en todos.

Sobre el nuevo Gobierno de España, a Requena no le ha gustado la forma en la que el PSOE ha llegado, pero ha admitido estar «expectante» ante el inicio de esta nueva etapa.