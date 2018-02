Justicia sigue buscando local para reorganizar los juzgados de la capital Juzgado de Jaén en una imagen de archivo. / IDEAL Se intenta agrupar jurisdicciones y trasladar los órganos que están en oficinas que no reúnen las condiciones adecuadas JUAN ESTEBAN POVEDA Lunes, 19 febrero 2018, 00:23

Un técnico de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía recorría el viernes los juzgados de Jaén. Tomaba fotos y datos sobre dimensiones y necesidades de cada órgano, con las que hará unas fichas. Las piezas de un puzzle que se está revelando como muy complicado de armar: la administración andaluza quiere aprovechar la creación del nuevo juzgado de Primera Instancia 7 de Jaén para reorganizar la ubicación actual de los juzgados, dispersa en muchas sedes. Pero encontrar un local adecuado no está siendo fácil.

La prioridad está ahora en sacar al menos los dos juzgados civiles de la calle Cronista González de unas instalaciones que no se consideran adecuadas. Junto con algún otro órgano (como Vigilancia Penitenciaria) y el nuevo Primera Instancia 7 podrían ir a una nueva sede. También se barajó la mudanza de los cuatro juzgados de lo Penal, que actualmente están en dos sedes en Ejército Español y la vecina calle Carmelo Torres a una única sede, y hacer algo similar con otras jurisdicciones para lograr una distribución más adecuada.

Requisitos

Se necesita un local con muchos metros cuadrados (más de 500), accesible en cuanto a barreras arquitectónicas, y céntrico. No hay mucho donde elegir y varios emplazamientos con los que se han especulado no cumplen con los requisitos o no se consideran idóneos. Así que se sigue buscando. El tiempo comienza a apremiar porque la fecha anunciada para abrir el nuevo juzgado es diciembre de este año.

A día de hoy hay sedes y dependencias judiciales en Arquitecto Berges (en varios edificios), Carmelo Torres (también en varias sedes), Ejército Español (varias sedes) y Cronista González, en la zona centro. Además están los juzgados de lo Social en la Avenida de Madrid y el de Menores en Obispo Alonso Suárez. Y el Instituto de Medicina Legal, en la calle San Antonio y el Neveral.

La reubicación de los juzgados se ha hecho necesaria una vez que la administración andaluza ha asumido que no está en condiciones de acometer la inversión de 70 millones de euros prevista para la Ciudad de la Justicia.

Tras más de una década y varios millones de euros gastados en cuestiones previas en un solar del Bulevar, finalmente la Junta no lo considera adecuado y ha pedido otro emplazamiento al Ayuntamiento. Mientras, sigue pagando alrededor de un millón de euros anuales en alquiler de sedes judiciales.