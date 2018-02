La Junta ve voluntad en el alcalde para poner el tranvía José M. Liébana La consejera de Hacienda hace un balance "satisfactorio" de la reunión y espera que eche a andar este año JOSÉ M. LIÉBANA GRANADA Lunes, 19 febrero 2018, 21:41

"Dos se entienden si ambos tienen voluntad", ha declarado este lunes por la tarde la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, horas después de la reunión mantenida con el alcalde de Jaén, Javier Márquez, para desatascar el tranvía y que calificó de "satisfactoria". "Por mucha voluntad que ponga la Junta - ha añadido - , no será posible el entendimiento si el Ayuntamiento no tiene esa voluntad. Y yo he querido entender de la reunión que ambas administraciones tenemos voluntad de entendimiento y queremos que el tranvía se ponga en marcha antes de que acabe el año".

La consejera habla también de "avance en algunas cuestiones que están pendientes de resolver para la puesta en marcha del tranvía" y que para cada administración ha quedado también "una parte de la tarea pendiente, para revisarla en el menor plazo de tiempo con los respectivos gabinetes jurídicos y volver a compartir aquella parte de la información que ha haga falta". Puede que estas discrepancias se resuelvan en la comisión de los técnicos de ambas instituciones o puede que requiera otra reunión de sus máximos responsables políticas, a la que Montero no se opone. "No tendré inconveniente alguno en estar en las próximas reuniones, si eso ayuda", ha contestado a preguntas de los periodistas.

María Jesús Montero ha querido subrayar que, "para la Junta, esta infraestructura es una prioridad" y que es "imposible" poner más voluntad de la que ha puesto para que el tranvía circule. En este sentido, que su deseo sería que "pudiera entrar en funcionamiento para antes de que acabara el año" y que para eso el Ayuntamiento "ya tendría que estar licitando la adjudicación de la concesión", es decir, a qué empresa o empresas encargará la explotación del medio de transporte.

También ha querido dejar claro la consejera que en la reunión de la mañana se ha puesto de manifiesto la "voluntad y compromiso con los ciudadanos de Jaén" por parte de ambas administraciones y ha agradecido a la Diputación Provincial la "generosidad" por contribuir y colaborar con el resto de administraciones en financiar el déficit de explotación.