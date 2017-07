"La Junta no quiere confrontar con el Ayuntamiento" Reunión de la delegada y el alcalde en 2016. / IDEAL La delegada Ana Cobo reconoce las "dificultades" y pide colaboración para el Museo Íbero o el IES del APA III JOSÉ M. LIÉBANA Sábado, 8 julio 2017, 21:48

La delegada de la Junta en la provincia tampoco quiere confrontación. Ni con el Museo Íbero ni con el resto de proyectos en la capital. Si ayer fue el alcalde de Jaén quien abogó por «buscar una solución» en la comisión de seguimiento convocada para el próximo martes, este sábado ha sido Ana Cobo la que ha apostado por «trabajar por esta ciudad», aunque matizando que el Consistorio no se lo pone fácil. «A la Junta no nos gusta la imagen de confrontación con el Ayuntamiento, yo no quiero que la gente tenga esa imagen, y lo que queremos es seguir trabajando y que se siga avanzando en los proyectos», declaró a Europa Press.

Y eso que se llevan bien y la relación personal con Javier Márquez es «buena». Pero «a la hora de la práctica, a la hora de ponernos a trabajar, resulta muy difícil» hacerlo, dice, y chocan «una y otra vez con el muro».

Cobo añade que la situación económica del Ayuntamiento hace que este no impulse proyectos de inversión para la ciudad y que debería permitir que el resto de administraciones pudieran «cuanto menos» invertir en la ciudad. En su opinión, «el mayor impulsor de los proyectos, aunque no vengan financiados por el Ayuntamiento, debería ser el propio Ayuntamiento», pero señala que a la Junta le «cuesta mucho poner en marcha cualquier cosa en la ciudad», frente «a otros ayuntamientos eficientes en la provincia que consiguen en seis meses lo que aquí se tardan tres años».

Museo

En cuanto al litigio actual en torno al Museo Íbero, la máxima responsable del Gobierno andaluz en la provincia reiteró su intención de «seguir trabajando para que esté abierto en el último trimestre del año».

Sobre el reciente informe de Patrimonio del Estado en el que no se da vía libre al Ayuntamiento de Jaén para ceder el suelo a la Junta (cesión de uso, que no su propiedad, por 50 a 75 años), Cobo indicó que no tiene un carácter negativo. «El informe no es negativo. Lo único que dice es que si tú estabas dispuesto a hacerme la cesión, ahora hay que hacer un paso intermedio que es que renuncies a esa cesión y que la haga el Estado», indicó. Por ello no considera el informe «un inconveniente», porque «con actitud y con ganas se solventa muy fácilmente», y, por contra, «quien quiera hacer de esto un impedimento va a dejar muy claro que lo está es obstaculizando la apertura del museo».