La Junta apoyará la Intermodal, si el Ministerio se compromete El consejero de Fomento pide al ministro "hechos concretos" para la futura estación de trenes y autobuses de Jaén JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 12 enero 2018, 13:56

De entrada, sí. "Si el Ministerio al final se compromete con presupuestos, el Gobierno de Andalucía va a estar apoyando la construcción de esa estación intermodal en Jaén", ha afirmado este viernes en Linares el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, a preguntas de los periodistas, después de que el Ministerio de Fomento diera ayer luz verde al proyecto del Ayuntamiento de Jaén para aunar las estaciones ferroviaria y de autobuses en el paraje de Vaciacostales.

El consejero ha subrayando el condicionante, pidiendo al ministro "hechos concretos". "Celebro la declaración de intenciones del ministro, me parecen buenas, (pero) me gustan más que vengan acompañadas de hechos concretos, de inversiones en los presupuestos", ha dicho tras explicar que el Ministerio Fomento tendrá que terminar la nueva conexión ferroviaria entre Jaén y Linares-Baeza, pues todos tramos intermedios carecían de compromiso presupuestario en 2017 y aún no están elaborados los Presupuestos Generales del Estado para este 2018.

"Vamos a estar comprometidos, vamos a meter el hombro", ha dicho de forma gráfica sobre la futura Estación Intermodal de Jaén. La administración autonómica tiene las competencias en la parte de los autobuses. López ha defendido la intermodalidad como solución en el transporte, combinando los medios por carretera, ferrocarril, taxis e incluso los carriles bici.

Y ha hecho una declaración sobre el compromiso de la Junta con la capital jienense. "El Gobierno de Andalucía está con la ciudad de Jaén absolutamente comprometido”, ha subrayando antes de apelar a la memoria para proclamar que “no hay ninguna cosa relevante en la ciudad de Jaén que no haya sido resultado del compromiso del Gobierno de Andalucía".