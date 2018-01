El juez revoca su decisión y no permite abrir la cantera de la Fuente de la Peña Imagen de archivo / IDEAL Entiende que si hay un perjuicio económico se puede reparar y da la razón al Ayuntamiento en que el medio ambiente es de interés general J. M. L. JAÉN Sábado, 13 enero 2018, 21:33

Son medidas cautelares, no es el fondo del asunto, pero de momento el juez ha decidido que la cantera de la Fuente de la Peña no puede reabrir. A finales de año decretó, como medida cautelarísima y a instancias de la empresa, que sí podía, por el perjuicio económico y para los trabajadores que suponía no hacerlo. El Ayuntamiento de Jaén, que había denunciado la prórroga de la explotación de las canteras La Quebrada (junto a la Fuente de la Peña) y La Imora con el fin de que cesara la actividad en ambos montes municipales el último día del año, tuvo que presentar alegaciones a primeros de enero. Y ahora el juzgado ha decidido darle la razón y levantar la medida cautelar, por lo que no puede volver la actividad.

En su argumentación, el juzgado señala que «los perjuicios que a los recurrentes les puede causar la ejecución de la resolución impugnada son de carácter económico, derivados del cese de arrendamiento. Son, pues, perfectamente cuantificables y de fácil reparación, por lo que no concurre el requisito que exige se trate de perjuicios de reparación imposible o difícil».

Sobre los intereses en conflicto señala que «frente a los meramente económicos de la actora (la empresa) nos encontramos con el interés general representado por el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y del deber de conservarlo». Y que la cantera «lleva consigo una degradación del paisaje. Y en este sentido, se debe considerar muy superior al interés particular».