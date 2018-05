Jueces y fiscales paran la Justicia con una huelga Despacho vacío y toga colgada en una imagen de archivo tomada en dependencias judiciales. / POVEDA El Jaén pararon el 78% de los jueces y casi la mitad de los fiscales en una convocatoria de carácter nacional para mejorar la Justicia Reclaman más medios materiales y humanos y critican que el poder político no corrige las carencias J. E. POVEDA JAÉN Miércoles, 23 mayo 2018, 02:14

Jueces y fiscales pararon ayer el funcionamiento de la administración de Justicia con una huelga en la que reclamaron más medios y menos injerencia del poder político. La huelga ha supuesto que se hayan tenido que suspender un centenar de diligencias judiciales que estaban programadas en la provincia de Jaén y entre las que se encuentran juicios y comparecencias previstas para ayer martes.

Según datos definitivos de Jaén ofrecidos por los propios jueces, una vez recopilada la información de todos los partidos judiciales, se estima que hubo 39 jueces de 50 en huelga. En Fiscalía hubo 15 huelguistas de una plantilla total de 31 funcionarios llamados al paro.

El 78 por ciento de los jueces y magistrados de la provincia de Jaén y casi el 50% por ciento de los fiscales secundaron por tanto la jornada de huelga convocada en toda España por las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales para reclamar al Ministerio de Justicia una mejora en sus condiciones laborales.

Según datos aportados a Europa Press desde la presidencia de la Audiencia de Jaén, la huelga en la provincia ha sido secundada por 39 de los 50 jueces y magistrados que actualmente hay en activo. Por su parte, desde Fiscalía en Jaén se ha informado a Europa Press de que son 14 los fiscales en huelga sobre una plantilla de 31 efectivos (otras fuentes elevaron finalmente a 15 los fiscales que no acudieron a trabajar).

Partido de Jaén

En el caso del partido judicial de Jaén, de los 26 jueces y magistrados que conforman los órganos unipersonales, incluidos los dos jueces de adscripción territorial, han hecho huelga un total de 18. La Sección Tercera de la Audiencia, que tenía ayer señalados tres juicios, los celebró con normalidad, aunque sí hubo cuatro magistrados en otras secciones que secundaron la convocatoria.

El hecho de que los paros de jueces y fiscales se solaparan aumentó la eficacia de la huelga. Ocurrió por ejemplo en los juzgados de Familia o Instrucción 4, que mantuvieron sus señalamientos. Sin embargo, al no presentarse el representante del Ministerio Público muchos de los actos previstos no pudieron celebrarse y hubo que suspenderlos. En otros juzgados el Fiscal sí se presentó para las diligencias programadas pero se encontró con que el juez no estaba.

En los juzgados más concurridos habitualmente, como los Penales (ayer celebraban el 4, el 2 y el 3, que suelen señalar más de diez vistas por jornada cada uno), Mercantil o el Primera Instancia 2-bis (el de las cláusulas suelo) no hubo actividad, contribuyendo a crear la sensación de éxito de la convocatoria de la huelga.

Jueces y fiscales concluyen así las protestas para reclamar unas cargas de trabajo saludables, más autonomía presupuestaria del Ministerio Público o independencia del Consejo General del Poder Judicial, entre otros asuntos, después de haber hecho cuatro paros parciales que comenzaron el pasado 26 de abril y se han repetido cada jueves durante un mes.

Independencia

A estas reclamaciones se suman el refuerzo de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial. Por su parte las asociaciones de fiscales piden la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales.

Desde el TSJA se difundió ayer una declaración conjunta de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia para expresar que «las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible».

Los presidentes muestran su solidaridad con las Asociaciones judiciales y fiscales en su intento por mejorar la situación.