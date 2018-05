Los jienenses mejoran en el uso de medicamentos y los reciclan más Una mujer deposita un medicamento en un punto de reciclaje. / HOY Aumenta un 10% la cifra de fármacos recogidos al año en los 309 puntos Sigre de la provincia y la implicación de familias que no los tiran sin más al cubo de la basura MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Martes, 29 mayo 2018, 00:15

Hasta hace no mucho no era raro encontrar en casi cada casa un botiquín lleno de medicamentos antiguos, de tratamientos acabados, llenos de «por si acaso» y hasta caducados. Hoy todavía no es raro, pero la tendencia está acabando con una acumulación sin sentido que cuesta mucho a las arcas de la administración, al medio ambiente, e incluso a la salud pública: el mal uso de los antibióticos es uno de los problemas que más preocupa de cara a las próximas décadas, pudiendo perder su eficacia por su abuso, que están creando bacterias inmunes a ellos, lo que podría hacer a medio plazo que realizar operaciones o enfermedades que hoy no suponen casi ningún problema en nuestras sociedades pudieran ser letales.

Y es que se estima que hasta la mitad de los pacientes no toma los medicamentos que le receta el médico o lo hace de manera incorrecta, sin acabar el tratamiento por ejemplo (tres de cada cuatro en casos de tratamientos para problemas psicológicos), según datos del VIII Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios. O también automedicándose o mezclando tratamientos, con conductas perjudiciales relacionados con las consultas en internet.

A pesar de lo negativo del dato, cada año mejora el uso de los medicamentos por parte de la población, gracias a la campañas y la concienciación. Así lo recogen los datos de los Puntos Sigre, cuando se cumplen dieciséis años desde que se comenzaron a implantar en las farmacias de Andalucía para el correcto reciclado y tratamiento medioambiental de los envases vacíos o con restos de medicamentos de origen domiciliario, que sirve además de termómetro para ver el uso de los fármacos. En la provincia de Jaén hay 309 puntos de recogida (3.864 en total en la comunidad).

La recogida de envases vacíos o con restos de medicamentos ha crecido un 9,89% entre 2015-2017 en la provincia, según los datos facilitados por Sigre a este periódico, en consonancia con lo ocurrido en el resto de Andalucía, la segunda comunidad en la que más ha aumentado.

El hábito de reciclar los envases, vacíos o con restos de medicamentos, está presente en el 86% de los hogares andaluces, que han reciclado al menos en alguna ocasión. Gracias al compromiso y a la colaboración ciudadana, se están cumpliendo los dos objetivos para los que se puso en marcha esta actividad.

El medioambiental, evitar que estos residuos se tiren a la basura o se arrojen por el desagüe, con el consiguiente riesgo de contaminación del suelo, el agua, los ríos o los ecosistemas. Y, el sanitario, retirar de los hogares andaluces los medicamentos caducados, en mal estado de conservación y los restos de tratamientos ya finalizados para evitar problemas derivados de un uso inadecuado de los mismos.

En el ámbito socio-sanitario, se ha conseguido que «en el 93% de los hogares de Andalucía se haga una revisión periódica de los medicamentos que se guardan en casa. Esto cobra especial importancia, ya que, según los datos obtenidos en los estudios de opinión realizados por Sigre, en el 90% de las ocasiones en que se revisa el botiquín doméstico, se encuentra y retira restos de medicación que están caducados».

¿Qué hay que depositar?

Desde Sigre, entidad sin ánimo de lucro en la que participan todos los agentes del sector farmacéutico (industria, distribución y farmacia), se señala que se debe depositar en el contenedor el envase vacío (blíster, frasco, tubo, aerosol, etc.) junto con su caja de cartón y prospecto, al finalizar un tratamiento, el envase con el resto de medicación que haya podido sobrar o los medicamentos caducados, en mal estado de conservación y los que ya no se necesiten que se encuentren en el botiquín.

El valor que el envase farmacéutico aporta al medicamento «es incuestionable» por su tipología, diseño y características concebidos para mantener su eficacia, asegurar su correcta conservación y facilitar su uso. Los restos de medicamentos se utilizan como combustible para producir energía. Los materiales de los envases (papel, cartón, plástico, vidrio, metales...) se descontaminan para su posterior reciclaje. Los aerosoles se despresurizan. Mientras que los medicamentos citotóxicos (los empleados contra las enfermedades oncológicas) se eliminan. No se puede depositar en estos puntos termómetros, agujas, pilas ni radiografías o residuos para los que existen puntos específicos de reciclaje.