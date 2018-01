Los jienenses gastarán de media 83 euros en las rebajas, que empiezan hoy ALFREDO AGUILAR Facua Jaén recuerda que este periodo no implica que los consumidores no puedan reclamar para defender sus derechos LAURA VELASCO Jaén Domingo, 7 enero 2018, 00:49

Aunque en Andalucía algunos comercios iniciaron ya su período de rebajas para aprovechar el tirón de las fiestas en Navidad, son muchos los consumidores que siguen considerando el inicio de las mismas al acabar dichas fiestas. Por ello, desde la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) recordaron los derechos que asisten a las personas consumidoras y usuarias en este periodo de ventas, e informaron de la previsión de gasto de los jienenses: 83 euros de media. Así, en su informe sobre rebajas de invierno incorporan las previsiones de gastos de los andaluces, así como indicaciones, consejos y recomendaciones para afrontar con garantías este período de compras. Se trata de un informe sobre las previsiones de gasto, es decir sobre el presupuesto que los andaluces prevén gastar, que no del gasto real.

Los andaluces prevén gastar en estas rebajas de invierno una media de 93.87 euros, siendo las provincias de Almería (111 euros) y Málaga (104 euros) las que más gastarán en rebajas, frente a Huelva (82 euros) y Jaén (83 euros), que serán las que menos gastarán.

Por sectores de gasto, el textil (51,62 euros) sigue estando a la cabeza, representando el 54,99% del gasto previsto, seguido por el calzado y los complementos (17,75 euros), que representa el 18,90%. Si se añade la compra de textil con la de calzado y complementos, habría un desembolso medio de 69,37 euros, lo que representaría el 73,89% del gasto. Los siguientes sectores de gasto en rebajas serían los relacionados con las compras para el hogar, ocio y tiempo libre o nuevas tecnologías (24,50%) y un desembolso medio en Andalucía de 26,09 euros.

Facua recomienda valorar la necesidad de adquirir los productos, su calidad y precio actual

Asimismo, El Corte Inglés adelantó las 9:00 horas de ayer las rebajas online. En la tienda física las rebajas empezarán hoy en su horario habitual, como en una gran mayoría de comercios de la capital. Por su parte, Facua Jaén recordó que el periodo de Rebajas no implica que los consumidores no puedan reclamar para defender sus derechos, vigentes durante los periodos que establezcan las tiendas en su publicidad. Así, si un comercio permite la devolución de artículos o admite diversos medios de pago fuera del periodo promocional, estas prestaciones deben mantenerse también durante el periodo de rebajas, aclara Facua Jaén, que incide en que es importante «hablar con el comerciante sobre devolución articulo». La asociación recalca además que los productos en rebajas no deben confundirse con artículos de saldo o con taras, y que estos deben mantener las mismas condiciones de calidad y uso que mantenían antes de que se les aplicara el descuento para las rebajas de Enero.

Recomendaciones

Facua recomienda a los consumidores valorar la necesidad real de la adquisición de los productos, su calidad y precio actual por encima de la sensación de ahorro que pueda representarles el porcentaje de descuento. En este sentido, la organización aconseja hacer frente a la presión consumista para evitar que el endeudamiento de las familias se vean agravados mediante compras irracionales e impulsivas, sobre todo si se hace mediante la utilización de tarjetas de crédito que tienen un tipo de interés más elevado.

Asimismo, Facua recomienda que antes de pagar se solicite información sobre la admisión de devoluciones por cambio de talla u otra circunstancia no achacable al establecimiento ni al fabricante. Este es un asunto que genera un mayor número de consultas y denuncias por parte de los consumidores. En cualquier caso, si el artículo está defectuoso, el comerciante está obligado a cambiarlo, recuerdan.

Desde la entrada en vigor de la modificación de la Ley de rebajas, el engaño de llenar las estanterías de productos supuestamente rebajados que en realidad nunca habían estado en la tienda es legal, denuncia Facua. Hasta entonces, los artículos rebajados debían llevar al menos un mes en la tienda. Ahora, la normativa solo dice que «deberán haber estado incluidos con anterioridad en la oferta habitual de ventas». Es decir, el comercio puede colocarlos en las estanterías y, pasados unos minutos, indicar que tienen un nuevo precio rebajado.

A la desregulación y la mayor dificultad para controlar el cumplimiento de la ley por parte de las comunidades autónomas se le suma el hecho de que el Gobierno dejo patente, en su artículo 18, que las rebajas podrán «simultanearse en un mismo establecimiento comercial» con otras promociones excepto las liquidaciones, con el único requisito de que exista «la debida separación entre ellas».