Javier Márquez, sobre las municipales en Jaén: «Yo no daría por hecho que va a haber un pacto PP-Ciudadanos» Reunión entre miembros de Ciudadanos y el alcalde de Jaén, en una imagen de archivo. / IDEAL Asegura que tanto el votante del PP como el del PSOE saben a dónde va su voto, con sus pros y contras, porque «su voto no se rifa» EUROPA PRESS JAÉN Sábado, 21 abril 2018, 11:48

El alcalde de Jaén y candidato del PP para las municipales de mayo de 2019, Javier Márquez, ha rechazado dar por sentado un acuerdo con Ciudadanos para gobernar en la ciudad de Jaén. En este punto, ha recordado que, en Andalucía, la formación naranja apoya al PSOE y esa situación «podría darse también aquí».

«No daría por hecho que va a haber una pacto PP-Ciudadanos. En Andalucía, Ciudadanos apoya al PSOE y podría darse aquí también«, ha indicado Márquez en una entrevista a Europa Press. El alcalde y ya candidato del PP ha asegurado tener »una alta consideración de las personas que están en el resto de formaciones«, pero ha indicado que hoy por hoy la formación naranja es »un partido aluvión« al que le queda »madurar porque todavía está en formación«.

Ha asegurado que tanto el votante del PP como el del PSOE saben a dónde va su voto, con sus pros y contras, porque «su voto no se rifa«. Por eso, ha destacado que »si votas a Ciudadanos, al que le están viniendo gente de un lado y de otro, tú no sabes a dónde va tu voto, ni a quien va a apoyar y eso no pasa ni con el PP ni con el PSOE«.

En el caso de Jaén capital, Márquez se ha referido a la coordinadora local de Ciudadanos, María Cantos, la persona que se perfila como cabeza de cartel de la formación naranja. Para Márquez resulta llamativo que critique el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha sido respaldado por su formación a nivel nacional, o que lo hagan con los presupuestos andaluces respaldados también por su formación en la comunidad autónoma andaluza. «Lo que no se puede es soplar y sorber al mismo tiempo, y ese es el problema que entiendo que tiene Ciudadanos«.

También vinculado a la formación naranja, Márquez se ha referido a los tres exconcejales de Ciudadanos, ahora no adscritos en el Ayuntamiento de Jaén. Ha reconocido que han sido «personas controvertidas» por la situación que se produjo en su momento en su partido, pero ha subrayado que «al menos dos de ellos han dado una estabilidad al Ayuntamiento que creo que ha sido positiva para la ciudad«, en alusión directa a Salud Anguita e Iván Martínez.

«Este es un ayuntamiento arruinado, pero si encima es ingobernable, apaga y vámonos«, ha señalado el alcalde. Sin querer meterse en »harina de otros partidos«, ha destacado que »lo mismo que han sido muy criticados por presentarse por un partido y luego abandonarlo, también es justo reconocer que al menos dos de ellos le han dado una estabilidad a la ciudad«.

Sobre los resultados de las próximas elecciones, Márquez evidencia su temor a que el Ayuntamiento de Jaén se convierta en «una ensaladera de partidos» ya que en su opinión el consistorio jiennense «no se puede permitir ser un galimatías político porque se puede ir al garete«.

«Lo que más preocupa del mandato que viene es que este Ayuntamiento sea ingobernable, además de endeudado«, ha dicho Márquez, que entiende que »los políticos están para entenderse, pero eso no quiere decir que los políticos estén dispuestos a llegar a acuerdos porque al final se anteponen los intereses partidistas a los intereses de los ciudadanos y al final te encuentras con que nadie gobierna«.

Decisión de repetir

Con la mirada puesta en noviembre de 2015 cuando accedió a la Alcaldía para sustituir a José Enrique Fernández de Moya, Márquez asegura que lo hizo con «mucha ilusión y honor» porque para él es «un privilegio« ser el alcalde de tu ciudad.

Dicho esto ha reconocido que el primer año resultó «nefasto» desde el punto de vista de la situación económica del Ayuntamiento, y «personal y políticamente lo pasé bastante mal porque no le veía muchas soluciones al Ayuntamiento«. A esto se sumó también »la situación de inestabilidad política« en el panorama nacional, sin presupuestos, sin poder formarse el Gobierno de España.

Tras dos años en la Alcaldía, ha apuntado que «ha habido una ligera mejoría del Ayuntamiento de Jaén y eso se está notando en diferentes cosas», aunque «seguimos teniendo una situación mala, pero estamos bastante mejor». Para Márquez, «realmente existe una mejora» y ese dinero «se está invirtiendo en la calle«, de ahí que vea »el futuro del Ayuntamiento y de la ciudad con optimismo«.

No obstante, ha admitido que la decisión de ser candidato por el PP «no ha sido fácil» porque «aunque es un honor, éste no es un Ayuntamiento que vaya solo y hoy por hoy tienes que estar tirando de él«, lo que conlleva que el »el sacrificio personal y político es muy grande y el desgaste también es muy grande«.

En su decisión, ha influido, según sus palabras, el haber sentido apoyo de la gente de la calle «me voten o no me voten», también el apoyo de su familia y amigos, así como el de su propio partido tanto a nivel nacional, andaluz y provincial, y donde «no ha habido dudas» a la hora de respaldarle porque el apoyo ha sido «absolutamente unánime«.

También sobre respaldos ha asegurado haber sentido de el de su antecesor en el cargo y actual secretario de Estado de Hacienda, al que considera «un amigo», aunque «en determinadas cuestiones tengamos diferentes modos de ver las cosas». Lo que algunos entienden como distanciamiento, para Márquez es una forma «respetar el ámbito mío y yo el suyo» porque «él no quiere tapar» y «si estuviéramos aquí los dos juntos cada dos por tres parecería que no hubiera habido un cambio«.

Ha manifestado que el Ministerio de Hacienda «nos mira con la ley en la mano, porque el BOE es para todos igual, pero intentando buscar soluciones«. Para Márquez, el Ministerio de Hacienda tiene »una papeleta un poco complicada« porque »no puede tener favoritismos« con los ayuntamientos que »estamos en el pelotón de los que tenemos una deuda enorme«. Sin embargo, se ha mostrado convencido de que »una vez que encarriladas las comunidades autónomas y los ayuntamientos en general, ahora cogerá a los ayuntamientos con una situación más compleja para buscarle soluciones«.

Equipo

Javier Márquez ha asegurado que «todo» lo consensúa con su partido, pero de cara a las listas de las municipales ha señalado que «es obvio que tengo que tener una capacidad importante de que las personas que pongo sean de mi absoluta confianza y que yo conozca su valía antes de llegar», porque «si yo no tengo eso, no me merece la pena».

Con este punto de partida, ha rechazado haber impuesto su lista, pero ha dejado claro que «si yo no tengo esa libertad, prefiero no presentarme«. Ha destacado que de su equipo actual »hay gente que está funcionando bastante bien« y ha admitido que »sí es cierto y verdad es que he pedido que no puedo tener en mi equipo personas desconocidas, que yo dude«.

La lista no estará cerrada hasta abril de 2019, pero en su cabeza sí tiene claro su equipo, aunque «posiblemente no lo saben ni ellos«, y por eso ha dicho no haberse planteado si el concejal no adscrito formará parte o no de su equipo más directo.

Lo que sí ha adelantado es que «no va a haber revoluciones« y que »especialmente en este Ayuntamiento tienes que venir con experiencia, sabiendo a qué te vas a enfrentar y conociendo sus laberintos jurídicos, porque no puedes venir de nuevas«.

Lo que también tiene decidido es que si finalmente no es reelegido alcalde en el próximo mandato, se plantearía el seguir como concejal en la oposición. «En política, en el Ayuntamiento, yo no me he venido para estar entretenido, yo quiero hacer cosas por esta ciudad« porque »yo no soy un funcionario de partido«.

«Si asumí la Alcaldía en el peor momento de este Ayuntamiento era porque quería hacer cosas para la ciudad y sacar esto hacia delante«, ha señalado Márquez, y ha abundado en esta idea al señalar que no entiende »la política ni para sentirme importante ni para subir de estatus social porque eso es algo que detesto, sino para hacer cosas por esta ciudad«.