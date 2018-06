Javier Márquez cree que el cambio de gobierno es «una patada en el culo a todos los españoles» El alcalde de Jaén habla de «vaivenes» que «no vienen bien para nadie» EUROPA PRESS JAÉN Viernes, 1 junio 2018, 12:37

El alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), ha considerado que los «vaivenes» con el cambio de Gobierno en España tras salir adelante la moción de censura del PSOE «no viene bien para nadie» y son «una patada en el culo que le pegan a todos los españoles» ante las consecuencias que puede tener en su día a día.

Así se ha pronunciado este viernes a preguntas de los periodistas poco antes de que la citada moción haya obtenido el respaldo mayoritario en el Congreso y sobre si el cambio en el Ejecutivo podría afectar a la capital, teniendo en cuenta la necesaria relación con el Ministerio de Hacienda dada su mala situación económica y financiera.

«El tiempo dirá. En este país somos campeones en el sentido de que vamos de crisis en crisis hasta la crisis final. Creo que es lo que está pasando un poco aquí. Porque al final uno se harta, no en tanto en cuanto gobierne Pedro Sánchez o pueda gobernar el señor Rajoy. Al final todos nos hartamos de la inestabilidad política que realmente va a influir en la vida de las personas de a pie», ha afirmado.

A su juicio, parece que se está llevando a cabo «un debate que no está siguiendo más que intereses personalistas y no se está intentando sacar adelante lo que todo el mundo quiere, trabajo, sacar la cosa adelante». En este sentido, ha manifestado su sensación, «no como alcalde, sino como ciudadano», de que «están muy aislados en unos problemas muy particulares, intereses personales y no en el interés general».

Es decir, según ha añadido, «estos vaivenes no vienen nada bien para ningún país, no viene bien para Jaén, no viene bien para nadie». Al hilo, ha hablado de «incertidumbres que se van a crear de que uno va a intentar gobernar con los independentistas y cosas de estas», punto en el que ha apuntado que «si podía pasar algo malo en España, pues eso puede ocurrir».

El alcalde jiennense ha incidido en que se trata de «intereses personales, pero eso sí que afectan a todos». «Esto es, vulgarmente, me van a perdonar, una patada en el culo que le pegan a todos los españoles. Porque, después, si ahora empieza a subir la prima de riesgo, si empezamos a hacer cosas de esa naturaleza, pues hemos tirado a la basura siete ocho años de recuperación económica», ha concluido.