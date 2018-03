Jaén se rinde a la magia del Silencio

Puede gustar más o menos, pero la procesión del Silencio del Martes Santo no deja a nadie indiferente. Solemnidad, respeto y calma son tres cualidades que definen a la perfección la marcha del Santísimo Cristo de la Humildad, el único paso con el que cuenta la Cofradía del Silencio. Desde su primera salida procesional en 1957, la imagen de la Hermandad siempre ha pretendido dar lección catequética de penitencia y humildad, con el hábito de estameña marrón con ausencia de capirote bajo el caperuza, esparteñas sin calcetines, cíngulo de esparto, apagado de luces y, sobre todo, silencio, tal y como explican en su página web.

La ausencia de capirotes es precisamente uno de los elementos que mayor solemnidad otorga a la procesión, sin olvidar las cadenas y el toque de campana que abre paso por las calles de Jaén desde su salida de la Iglesia parroquial de Cristo Rey. Niños preguntando el por qué de la ausencia de ruido. «Qué miedo», comenta algún pequeño cofrade. La salida se produjo pasadas las 19:30 horas, pero el «miedo» del que hablaba el pequeño se intensifica cada año con la llegada a la Carrera Oficial pasadas las 21:35 horas, donde el apagado de luces hace de la procesión un auténtico espectáculo digno de apreciar.

El silencio se ve raramente roto. En la procesión interfieren solo las cadenas, el golpe de bastón o las pocas palabras que el capataz dirige a los costaleros.

En el público, algún que otro reproche, mucho 'shhh' y unos pocos 'no me callo, que aún no ha llegado la procesión'. Pero por lo general, la gente respeta el silencio que da nombre al conjunto.

Y volviendo a los costaleros, cabe destacar la entereza con la que llevan a cabo una tarea para nada fácil. A la complicación propia de llevar un paso de semejantes dimensiones se le une la ausencia de saetas, de aplausos y de motivaciones. No se dedican levantás, ni hay palmadas tras los movimientos más complicados. El capataz, el único guía, se limita a hablarles cuando es estrictamente necesario. Si cerramos los ojos, somos incapaces de percibir por dónde va el paso. No hay ruido. Lo que es seguro es que salir en el Silencio, ya sea de costalero, penitente o monaguillo, es ante todo diferente.

Antes del Cristo, penitentes con la cruz a cuestas, muchos de ellos descalzos, presos de alguna promesa que anhelan ver cumplida. Y tras ellos, el Cristo de la Humildad. A su paso, el público lo toca y se hace la señal de la cruz. Después, el silencio acaba y vuelve el bullicio, por el que circulan decenas de personas en busca de la siguiente procesión que esté cerca.