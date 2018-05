Jaén registra un delito sexual cada 3 días, un 40% más que un año antes Las cifras de Interior recogen más de cien casos de abusos en 2017 y 14 agresiones sexuales con penetración en la provincia, cuando hubo solo 3 el ejercicio anterior YENALIA HUERTAS Granada MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 3 mayo 2018, 00:09

La sentencia de 'La Manada' ha puesto de actualidad un delito que nunca debería ni de estarlo ni, por supuesto, de cometerse. Lamentablemente, los ilícitos contra la libertad sexual no desaparecen de las estadísticas sobre criminalidad que realiza de forma periódica el Ministerio del Interior sino que, además, en provincias como Jaén, aumentan. De hecho los datos anuales de 2017 revelan un crecimiento significativo de abusos sexuales.

Según las cifras que maneja el departamento de que dirige el ministro Juan Ignacio Zoido, los delitos contra la libertad sexual -sin incluir las agresiones sexuales con penetración- han aumentado un 38,5 por ciento en Jaén si se comparan el último año y el anterior. Las estadísticas del Gobierno separan las agresiones sexuales con penetración del resto de delitos sexuales, en los que se enmarcarían otros tipos de abusos, como son los tocamientos. En 2017 se cometieron 14 agresiones sexuales con penetración en la provincia frente a las 3 de 2016. El aumento es general en los delitos contra la libertad sexual, apreciándose un notable incremento, pues han pasado de 157 casos en 2016 a 218 en 2017.

Las fuerzas de seguridad y el mundo judicial jienense vienen alertando desde hace meses de que es un fenómeno en auge en los últimos tiempos. El punto de inflexión se sitúa en la feria de San Lucas, en octubre, cuando hubo al menos cinco denuncias por delitos contra la libertad sexual. En una de ellas había menores de por medio, que fueron identificados. Por otra hay un joven de 25 años investigado. En las otras no se pudo encontrar autor conocido.

Después ha habido casos, además, muy mediáticos, con la agresión sufrida por una menor de 16 años por parte de cinco hombres, dos de ellos mayores de edad, a plena luz del día y en la céntrica vía del Paseo de la Estación, o la ocurrida en un pueblo de la provincia con varios menores implicados, que ponen además el foco sobre el problema de la violencia sexual entre los jóvenes.

Si se analizan los datos nacionales, las cifras asustan, pues no hay que perder de vista que detrás de cada número ha habido una supuesta víctima y un presunto agresor. El número de agresiones sexuales con penetración que acabaron en una comisaría de Policía o en un cuartel de la Guardia Civil en el año pasado fue de 1.382 en toda España, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual fueron 10.310. Si se hace una media, se puede afirmar, en virtud de estos datos, que cada día se producen en el país una media de tres agresiones sexuales. Da que pensar. En la esfera nacional también ha aumentado este tipo de comportamientos deleznables. La variación de las agresiones sexuales ha sido de un 10,6% más en 2017 en comparación con 2016, mientras que el resto de delitos sexuales aumentaron un 7,5%.

En Andalucía bajan

En Andalucía, por el contrario hubo un leve descenso del 6,5% de agresiones sexuales con penetración. Se contabilizaron 173 delitos de este tipo frente a los 185 registrados en 2016. Los demás delitos contra la libertad sexual sí crecieron. Lo hicieron en un 14,5%, al pasar de 1.652 en 2016 a un total de 1.891 en 2017.

Las cifras locales sitúan a Jaén en la cola andaluza si se atiende a los números globales de delitos sexuales -las agresiones sexuales sumadas a los demás ilícitos de naturaleza sexual-, aunque no por habitante. Encabezarían la lista Málaga (483), Sevilla (464) y Cádiz (287), seguidas de Granada (240), Almería (184), Córdoba (153), Huelva (127) y Jaén (126).

En cuando a la frecuencia, espanta. De los datos que maneja el Ministerio se desprende que en Jaén se produce -de media- una agresión sexual con penetración cada 26 días. Contra la libertad sexual, cada tres.

¿Y cuál es la diferencia entre agresión sexual y abuso sexual? Como explica la abogada especializada Yolanda Solana, que es socia de Litigalia y letrada de la asociación Amuvi, «la diferencia clave es la violencia y la intimidación». Es decir, se puede dar el caso de que haya un abuso sexual en el que haya penetración, pero si no ha habido violencia e intimidación pues no es una agresión. «Mucha gente se cree que se trata de que haya penetración o no, pero no es eso, la diferencia es la violencia y la intimidación». Esa diferencia se traduce en un mayor castigo penal. La pena que acarrea una agresión sexual en cualquiera de sus vertientes es bastante mayor que la que acarrea un abuso sexual, explica Solana, quien recuerda, por ejemplo, que en los abusos cometidos sobre niños, si no hay violencia e intimidación, son considerados como abusos sexuales «con acceso carnal».

Los delitos contra la libertad sexual son, según esta letrada, muy frecuentes pero no tienen el reflejo que deberían tener. «Este año nosotros hemos notado un incremento de temas de agresiones y de abusos que nos han llegado a través de Amuvi, pero es verdad que hay mucha gente que no se atreve a denunciar o no tienen el apoyo familiar o económico para ello».

La letrada recuerda que el delito está tipificado y que lo que habría que modificar es cómo considerar la prueba. La prueba suele ser la declaración de la víctima y los informes forenses y psicológicos En ocasiones también puede haber una grabación, como en el caso de 'La Manada', o testigos de referencia. «Lo que habría que perfilar y ver es cómo se interpreta la prueba, más que cambiar, creo yo, los delitos. Porque hay ya un delito de violación, existe».