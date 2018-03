Jaén pierde las primeras empresas por el PGOU El alcalde anuncia que recurrirá la sentencia de anulación y pide a la Junta que haga lo mismo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Miércoles, 7 marzo 2018, 13:50

"Hay empresas extranjeras que ayer me anunciaron que no van a venir por inseguridad jurídica", ha indicado en la mañana de este miércoles el alcalde de Jaén, Javier Márquez (PP), en la rueda de prensa ofrecida para analizar las consecuencias "muy graves" de la sentencia dictada por el TSJA, que ha anulado en su totalidad el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital jienense aprobado en 2014 y que entró en vigor en 2016, por no incluir una directiva europea sobre medio ambiente. Sentencia que el Ayuntamiento recurrirá, pero solo por defecto procesal, puesto que no fue notificado, por lo que espera que la Junta de Andalucía, que fue la demandada por aprobar el PGOU, haga lo mismo.

El alcalde ha dicho sentirse "bastante impotente" con la sentencia, puesto que no se anula el PGOU porque esté mal, sino porque se ha basado en una ley "que está mal", en referencia a que se hizo, como corresponde, según la legislación autonómica ambiental, la GICA, y sin tener en cuenta la directiva europea de 2001 y la ley estatal de transposición de la misma, de 2006. "Hay una clara indefensión de las ciudades, que no tenemos la culpa de que las comunidades autónomas no haya adaptado su normativa a la de de la Unión Europea, pero que sí pagamos las consecuencias", ha dicho en referencia a la anulación de los PGOU de ciudades de todo el país y por el mismo motivo, como es el caso de Marbella en 2015 y cuyo efectos ha calificado de "devastadores".

En cuanto al futuro inmediato, Javier Márquez ha anunciado que presentarán recurso, una vez que los servicios jurídicos municipales han confirmado que el TSJA no emplazó al Ayuntamiento para notificarle la sentencia, cuando es parte afectada. Un error por el que pedirá la nulidad de las actuaciones, aunque es solo formal, por lo que confía en que la Junta de Andalucía que presente recurso de casación, ya que además se ven afectados proyectos autonómicos y aunque sea para ganar tiempo, pues aquellos proyectos que tengan licencia en firme podrían salvarse. Aunque ha reconocido que el problema es "que el dinero huye", es decir, que los inversores buscan la seguridad jurídica. En este sentido, ha subrayado que aún está vigente el PGOU anulado, puesto que la sentencia aún no es firme y puede seguir ejecutándose.

El regidor ha enumerado los principales proyectos que se verán afectados: ampliación de la Universidad de Jaén, la puesta en marcha del tranvía, el parque comercial Jaén Plaza, el instituto en el APA III, la regularización de las viviendas de las urbanizaciones del extrarradio, la construcción de la Estación Intermodal, la Ciudad de la Justicia, etécétera. "¡Cómo no vamos a recurrir!", ha repetido. "¡Cómo vamos a dejar de luchar! Nosotros vamos a dar la cara, aunque no nos hayan dado vela!", ha añadido, reclamando lealtad institucional a la Junta, aunque lamentando que no le informara antes de la sentencia.