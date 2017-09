Jaén Merece Más pide al PP que no politice su iniciativa Le emplaza a la reunión solicitada por la plataforma ciudadana a los líderes del Parlamento andaluz JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 15 septiembre 2017, 20:31

La plataforma ciudadana Jaén Merece Más, que en junio organizó una amplia manifestación en la capital reclamando inversiones de todas las administraciones públicas y ayer apoyó en Linares una iniciativa similar, ha recordado que hace unos meses presentó un escrito dirigido al Parlamento andaluz para propiciar "un gran pacto por Jaén", iniciativa que "no ha caído en saco roto", ya que el PP "se la ha atribuido" y sin consultarles.

Recuerda también la plataforma que en protesta de junio pidió que no hubiera banderas ni siglas políticas. "Por ello, exigimos al Partido Popular que no se arrogue una iniciativa que ha correspondido al pueblo", dice en un comunicado, además de que la pretensión es "implicar no solo al Gobierno Andaluz, sino también el Gobierno de España, cada cual es sus responsabilidades y atribuciones". "Exigimos a todas las administraciones inversiones, infraestructuras, empleo y soluciones, ¡ya!, para esta provincia y no estamos dispuestos a que se politice esta cuestión que es iniciativa de Jaén Merece Más".

La plataforma añade que el presidente de PP andaluz, con su propuesta por "un gran pacto por Jaén" lanzada esta mañana, "da la sensación de que él va a excluir a otras administraciones y pretende instrumentalizar lo que nació del mismo pueblo". "Y lo reclamamos para evitar el uso partidista y las peleas políticas", concluye la plataforma, que quieren ser "los árbitros independientes para asegurar el compromiso de todos los políticos y administraciones para con Jaén capital y toda la provincia".