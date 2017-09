'Jaén merece más' marcó un antes y un después en junio En torno a 6.000 personas se echaron a la calle el 17 de junio. / Miguel Ángel Contreras La plataforma, que aglutina ya a 160 colectivos de todo tipo, estudia volver a sacar a los jienenses a la calle en el mes de octubre LORENA CÁDIZ JAÉN Lunes, 18 septiembre 2017, 10:56

El 17 de junio hacía un calor sofocante. de 38 grados a la sombra. Un motivo que hubiera servido de excusa para quedarse en casa, bajo el aire acondicionado o para irse a la playa, porque era sábado. Pues no. En torno a 6.000 personas se echaron a la calle y protagonizaron una protesta histórica en una ciudad y en una provincia, hasta hace poco, no muy dada a las manifestaciones. El mensaje ha calado. El ejemplo de otras provincias ha llegado a la conciencia de los jienenses y movimientos como el de la plataforma ‘Jaén merece más’ han sabido encauzar la rabia y la impotencia que sienten muchos ciudadanos, cuando ven que Jaén no avanza.

‘Jaén merece más’ es la plataforma que organizó esa convocatoria, que resultó masiva, y que desde su inicio aglutina a colectivos de muy diversa índole. Incluso son numerosos los colectivos que han querido incorporarse a este movimiento tras ver el éxito que tuvo la protesta de junio. Ya son 160 y según explican desde la propia plataforma esta unión se debe al «sentimiento generalizado existente en la ciudad de que todas las administraciones están en deuda histórica con Jaén, por la constante fuga poblacional, las elevadísimas tasas de paro, los incumplimientos históricos y el desmantelamiento en inversiones, infraestructuras y prestación de servicios públicos de calidad».

Y que todo ello ha sido el «detonante» para que colectivos de todo tipo (vecinales, empresariales, culturales, de defensa del patrimonio histórico, ecologistas, deportivos, colegios profesionales, etcétera) se hayan unido, «para reclamar a todos los partidos políticos sin excepción que trabajen ya el unísono y sin confrontaciones por el bien de Jaén y de los jienenses».

La protesta de junio fue en general por todos esos motivos, pero desde la plataforma ya han anunciado que barajan una nueva convocatoria para el mes de octubre, centrada en la salud y el empleo.

Septiembre reivindicativo

Precisamente en torno a la sanidad se ha organizado, en los últimos meses, todo un movimiento reivindicativo, conocido como la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad de Jaén, y que denuncia constantemente los recortes que sufre la sanidad pública en la provincia. Todo comenzó con la Marea del Cucharón, creada a raíz del cierre de la cocina en el hospital Neveral. Esa Marea del Cucharón está ahora integrada en la plataforma, que prepara para el próximo 30 de septiembre una gran protesta por las calles de Jaén.

Ejemplo de lucha en la calle ha sido siempre la asociación de vecinos Passo, en el Polígono del Valle. Su historia de reivindicación es conocida en la ciudad, y en ello continúan para conseguir que este barrio, marcado por las altas tasas de desempleo, consiga avanzar. La próxima protesta prevista es el miércoles 20 de septiembre para reclamar que «las administraciones públicas devuelvan el carácter público a nuestras plazas y sectores».

Se refiere en particular a las plazoletas que hay entre los bloques de viviendas, que si bien son espacios abiertos, en los documentos de cuando se construyeron figuran que son de uso privativo, es decir, propiedad de los dueños de los pisos y, por tanto, ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía pueden intervenir. El Gobierno andaluz incluso aprobó recientemente un proyecto para su remodelación en el marco del Plan ARRU (Ámbito de Regeneración y Renovación Urbanas), pero a última hora no pudo intervenir porque tenía financiación europea y la UE advirtió que no podía hacerlo en espacios que sobre el papel son privados. Passo reclama una solución a las administraciones.