Jaén exige en la calle que abra el centro de mayores de Santa Isabel

Con el lema 'Nuestros mayores también tienen derechos', una manifestación ha partido en la mañana de este sábado desde el centro de mayores de Santa Isabel para exigir su apertura, tras permanecer siete años cerrado y objeto en los últimos tiempos de actos vandálicos. La manifestación ha sido convocada por las asociaciones de vecinos de la zona: Europa (Avenida de Andalucía y primera fase de Las Fuentezuelas), La Guita (Peñamefécit) y Sagrado Corazón de Jesús (Santa Isabel), con el apoyo de la federación vecinal a la que pertenecen, OCO. También han estado miembros de Ciudadanos, con su coordinadora local, María Cantos, y el coordinador local de Podemos Jaén, Lucas Martínez.

01:29 Vídeo. A la manifestación han acudido cerca de doscientas personas. / José M. Liébana

Los convocantes desconfían del acuerdo alcanzado esta semana entre el alcalde, Javier Márquez, y el delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, José Manuel Higueras, que consiste en la cesión del terreno al Ayuntamiento y que este repare los desperfectos y abra el centro de mayores. «No confiamos, estamos esperando a verlo por escrito, puesto que se ha dicho tantas veces lo de la cesión del terreno«, ha indicado la presidenta de OCO, Josefa Alcántara, quien ha informado de que el delegado de la Junta les ha citado para el próximo jueves con el fin de informarles sobre el contenido y la ejecución del acuerdo alcanzado.

A la manifestación han acudido cerca de doscientas personas, menos de lo que esperaban los convocantes de los tres barrios. «Muchas gracias por haber asistido y haber hecho el esfuerzo, pero me habría gustado que hubiera habido diez mil veces más personas. Nosotros desde las asociaciones ya no podemos hacer más. Si los mayores no ponen su granito de arena, se van a seguir riendo de nosotros como llevan siete años riéndose», ha dicho el presidente de Peñamefécit, Francisco Gómez, desde el camión tribuna instalado en la plaza de las Batallas al término de la manifestación.

La decepción ha impedido que la presidenta de OCO pudiera hablar. Una vez concluido el acto lo ha explicado así: «Me ha dado muchísima pena al ver la desidia de la gente de Jaén, que lo único que hacemos es quejarnos en la barra del bar y a la hora de la verdad no apoya. Me ha dado mucha pena porque llevamos dos semanas preparando la manifestación, las pancartas, imprimiendo carteles en nuestras impresoras para no gastar dinero, repartiendo octavillas. Con esto lo único que conseguimos es que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se rían de nosotros y ya son muchos años con este centro cerrado y es la tercera vez que nos manifestamos (hubo concentraciones a las puertas del centro de mayores en los años 2014 y 2016)«.

En similares términos se han pronunciado las presidentas de Europa y La Guita. El acto lo ha cerrado una vecina de la zona, que ha leído una emotiva carta en la que ha expuesto su día a día en el barrio y la necesidad que tienen las personas mayores de un lugar donde poder reunirse.

Las asociaciones de vecinos había convocado «a toda la ciudad» a la manifestación, ante la «situación de abandono y falta de responsabilidad por parte de las administraciones competentes» y que el centro daría servicio a «tres grandes barrios de la ciudad». Por su parte, la Coordinadora de Jaén por la Defensa del Sistema Público de Pensiones expresó su apoyo a esta manifestación y animó a los jienenses a «exigir que se tengan en cuenta sus derechos y a unirse a la manifestación por la pronta apertura» del centro de día para personas mayores de Santa Isabel.