El 'Jaén cuesta arriba' se cae a pedazos

«Estaba sentada en el sofá, junto a la ventana. Oí un ruido enorme, todo temblaba. Pensé que había caído un rayo, y me puse a gritar asustada. Me iba a dar algo», relataba ayer Ana en la puerta de su casa en la calle Vicario. El susto ya se le ha ido del cuerpo. Dentro queda el miedo, el enfado. «Todo el día lo pasamos quitando mierda», añade mientras maneja con vigor la fregona. Una capa de polvo lo cubre todo en la estrecha calle del barrio de San Juan. Frente a la casa de Ana se levanta amenazadora la fachada en ruinas que hace dos semanas sufrió un derrumbe. «Llevábamos dos o tres años avisando, llamando a los bomberos y al Ayuntamiento porque se caían tejas y cascotes. Hasta que se vino abajo», explica. Ana vive en ese Jaén tan empinado que además de rampas necesita escaleras. Con más de 20.000 vecinos para los que la vida está muy cuesta arriba. El casco antiguo de la ciudad -San Juan, la Magdalena, La Merced, la falda del Castillo- donde la tasa de paro ronda el 40%, la población envejecida está harta de promesas vanas y, literalmente, las casas se caen a pedazos en muchas calles.

Las vistas desde la terraza de Teresa, en la calle Alegría, enamoran. Toda la ciudad queda a su alcance. A la izquierda la imponente torre de San Juan. A la derecha la silueta de la catedral recortada contra picos de la Sierra Sur. Y todo Jaén a los pies, brillando ayer bajo un sol primaveral. Pero la cara de Teresa no refleja alegría. «¿Miedo? Pues claro que tengo miedo. Llevábamos días escuchando crujidos, hasta que toda la fachada de la casa vecina se abombó». Su casa está junto a la que sufrió un nuevo derrumbe el pasado fin de semana. Ella queda por arriba. Hubo que desalojar la casa de abajo. «¿Y si se hunde esa casa y la mía se queda sin apoyo y se cae también?», lamenta. «¿Cómo no voy a tener miedo?», insiste. En la casa vive con su hija y dos nietos.

«Todo a peor»

Teresa Vecina de la calle Alegría «Llevo aquí cuarenta años y todo ha ido a peor. ¿Miedo? Claro que tengo miedo a los derrumbes» Ana Vecina de la calle Vicario «Llevábamos dos años avisando a los bomberos de que caían cascotes hasta el derrumbe» Carmen Vecina de Inspector Molinos «Abajo te piden veinte millones, y no nos podíamos hipotecar así. Aquí una vale ocho»

«Lo que queremos es que nos escuchen de una vez. Que se dejen de parches y pegotes. Están la viviendas y los solares abandonados a los que nadie pone solución. Y aquí viven muchas personas mayores, las calles están imposibles para andar», dice Francisco Jesús Castro, presidente de la asociación de vecinos. Teresa asiente. «Llevo aquí cuarenta años y todo ha ido a peor», dice. Ella se llevaría a otro lado a su familia si pudiera. «Pero le he hecho obra dos veces a la casa. Está todo nuevo. Yo me iría si pudiera. Si me dan seis millones (30.000 euros) por mi casa, yo me voy», asegura.

Manuela Castillo es también vecina de la calle Alegría. Su casa está arriba del todo, pero también dice sentir «susto. Cuando pasó y ahora cuando pasan los chavales por aquí». Al igual que ha ocurrido en la calle Vicario, la Policía Local puso vallas cortando el paso por la zona de riesgo. Pero las vallas han sido apartadas y los vecinos pasan.

Hace años los propios vecinos del casco antiguo de Jaén elaboraron un informe que aseguraba que en la zona sur de Jaén había alrededor de 200 casas en ruinas y 109 solares abandonados. El problema ha ido a más con la crisis y la falta de mantenimiento. Bancos y empresas se han quedado con muchos inmuebles en la zona para cobrarse deudas e impagos.

Hace ahora un año hubo un derrumbe en la calle Clavel, muy cerca de Vicario y Alegría. Meses antes fueron los vecinos de la zona entre Martínez Molina y Llana de San Juan los que levantaron la voz porque se sentían rodeados por solares convertidos en vertederos e infravivienda, con una decena de puntos donde la suciedad, las ratas y las cucarachas campaban a sus anchas. Años atrás hubo derrumbes en la calle Miguel Hernández y Manuel Ruiz Córdoba.

Carmen sube con las bolsas de la compra hacia la calle Inspector Ruiz Molinos. «De la Merced vengo, de Urbanismo. La casa vecina a la mía está abandonada. Es de una empresa. Está muy mal, y por su parte me entra humedad. Pero no encuentro a los propietarios por ningún lado. He echado los papales para que el Ayuntamiento haga algo antes de que mi casa tenga problemas serios», explica. Carmen es una de las pocas personas jóvenes que se ven por el barrio. Hay niños en algunas calles, pero la mayoría son nietos que están al cargo de los abuelos.

Según censos y estadísticas, los Jardinillos, San Juan, San Bartolomé y las faldas del Castillo, con el 21 por ciento de sus residentes con más de 65 años, son las zonas más envejecidas de la ciudad, seguidas de la Plaza de la Constitución, alrededores de la Catedral y Ferial, con el 20 por ciento. Toda la zona norte de la ciudad está por debajo del 15%. «Vinimos al barrio porque aquí es donde podemos comprarnos una casa. Por ahí abajo te piden veinte millones (120.000 euros), y no nos podíamos hipotecar por tanto dinero. Aquí encuentras algo por ocho o diez», indica Carmen.

Toallas contra la humedad

En mitad de los escalones de la calle Clavel, Carmen para a tomar aire frente a la casa de María de Mar. Otro de los matrimonios jóvenes del barrio. La casa está rodeada por solares abandonados. «Nos entra humedad. Lo peor es por atrás. El solar es de un banco, tenemos que hablar con ellos. Una de mis dos hijas tiene problemas con la respiración y la humedad le viene fatal. «Esto está dejado de la mano de Dios», se lamenta. Su marido enseña una de las habitaciones, donde el agua chorrea por las paredes y tienen que recogerla con unas toallas en el suelo.

Carmen llega al fin a su casa en Inspector Molinos y señala a un solar que tiene enfrente. «Dos veces salió ardiendo el año pasado, y lo tuvimos que apagar los vecinos con mangueras», lamenta. La puerta vecina a la suya está blindada. Hay muchas casas así por todo el casco antiguo, contra los okupas.

Antonio Sánchez también se dirige a su casa por una calle estrecha. «Todo el casco antiguo está abandonado. Desde tiempos de Franco. Las casas, las calles, las tuberías ... Todo. Yo he sido encargado de obras y se de lo que hablo», asegura. Otros vecinos que lo escuchan desde sus puertas asienten. «Y luego está eso», murmura señalando a una casa varias a varios metros de donde él está. Llega un hombre joven, toca una ventana, mete la mano con un billete, saca el puño cerrado y se marcha tan tranquilo. «Todo el día con este trasiego. Están vendiendo droga delante nuestra, a plena luz del día. Con el buen tiempo la calle se llena de niños, y sigue el trasiego», denuncian los vecinos.

Al otro lado de la carretera de circunvalación el problema de la venta de drogas es más agudo. Especialmente en la zona de Antonio Díaz. En los últimos años ha habido guerras de clanes con un buen número de tiroteos y peleas. Muchas familias 'normales' han huido de allí y los clanes se han adueñado de buena parte del barrio. En esas calles (como en Miguel Hernández) también se han producido derrumbes de casas.

Oportunidad

Hubo un tiempo no tan lejano, sin embargo, en el que parecía que el casco antiguo de Jaén resucitaba. Que tenía una oportunidad. El Plan Urban gestionado por el Ayuntamiento regó los barrios del Sur de la ciudad con un río de dinero de Europa. Se arreglaron algunas calles y plazas, se hicieron obras, había proyectos. Eran los años del boom de la construcción y la iniciativa privada se arriesgó a arreglar algunos inmuebles en las principales calles (Martínez Molina y aledañas, fundamentalmente). Entre 2000 y 2005, la población creció desde los 20.000 a los 25.000 habitantes.

Después llegó el olvido y las promesas incumplidas. En 2004 la Junta de Andalucía incluyó el casco antiguo en un plan de rehabilitación con la promesa de 150 millones de inversión en nueve años. Un plan fallido. Otros proyectos también quedaron en nada, como el instituto en el APA III, Conservatorio Superior de Música, la Casa Mudéjar (se cayó), la iglesia de San Miguel (para Archivo Histórico Municipal), los Baños del Naranjo (centro de interpretación), la iglesia de Santo Domingo o la casa y jardines de la calle Elvín, donde se iba a hacer un planetario y una almazara para turistas. Hoy solo queda el eco de las promesas, solares abandonados y casas que se caen. Contribuyendo a ese sentimiento en el que coinciden Teresa, Manuela, Carmen, Antonio, María del Mar y prácticamente todos los vecinos del barrio. «Estamos abandonados», señalan todos. Más cuesta arriba que nunca, en ese Jaén que se cae a pedazos poco a poco.