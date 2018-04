Investigan a una mujer por la muerte de su madre adoptiva hace nueve meses Fue detenida por la Policía y el juzgado la dejó libre tras obtener ADN para una prueba JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Miércoles, 18 abril 2018, 22:26

El juzgado de Instrucción 2 de Jaén dejó ayer en libertad con cargos a una mujer de unos 45 años de edad, investigada por la Policía por la muerte de una mujer de 95 años ocurrida en agosto del año pasado. Nueve meses después del fallecimiento de la anciana, agentes de la Policía Nacional procedieron a detener a la mujer -hija adoptiva de la fallecida- y a presentarla ante la autoridad judicial por un supuesto delito de homicidio.

Tras el fallecimiento el juzgado de Instrucción 4 archivó el caso. La autopsia indicó como causa de la muerte de esta mujer de 95 años un ictus y un golpe en la cabeza, sin apuntar a ningún indicio de violencia por parte de terceras personas en la muerte.

Pero a la Policía había cosas que no le cuadraban. Se recogieron testimonios sobre las malas relaciones entre madre e hija, y de que el día en el que murió la anciana la hija estuvo en la casa. Había otra circunstancia que no se ha conseguido aclarar hasta el momento: la puerta estaba cerrada desde dentro pero no había llaves a la vista.

Además, bajo las uñas de la fallecida se encontraron restos biológicos que una vez analizados resultaron ser de otra persona que no es familia sanguínea suya, pues el ADN no coincide.

Con estos indicios la Policía procedió a arrestar a la hija adoptiva. La intención de los investigadores era cotejar el ADN de la investigada con el que se encontró bajo las uñas de la mujer fallecida. La Policía llevaba tiempo intentado practicar esta diligencia, pero no se había encontrado la forma.

El juzgado ha acordado practicar una prueba de ADN para cotejar los restos que se encontraron bajo las uñas del cuerpo sin vida con muestras de la persona investigada. Si no hay coincidencia no habría caso con pruebas sólidas para seguir adelante la instrucción salvo que se consigan nuevos indicios.

Ante el magistrado Antonio Valdivia la mujer ha negado tener cualquier relación con la muerte de su madre. De momento, no hay ninguna prueba directa contra ella.