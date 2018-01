«Hay que internacionalizarse y 'pescar' al que viene a Granada o Málaga, hoy estamos más cerca» Francisco Reyes posa para la entrevista en el stand de Fitur. / Miguel Ángel Contreras Entrevista a Francisco Reyes, presidente de la Diputación de Jaén | «Jaén ya no es la gran desconocida, muchos empresarios de fuera nos han transmitido su buena valoración con respecto a nuestra oferta» MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS MADRID Domingo, 21 enero 2018, 00:26

Visto desde fuera , Francisco Reyes Martínez (Bedmar, 1962) va de un lado para otro como una pelota de pin-ball en mitad de Fitur, pero a diferencia de esta lo hace sabiendo adónde va (se supone que si uno sabe jugar a la célebre maquinita lo intuye, no es el caso del arriba firmante) y lo hace además con una sonrisa (cosa que imaginamos no haría la pelota si es que estas pudieran sonreír). Y así durante toda la jornada y durante varias. Todo para vender Jaén y su paraíso interior, en un año turístico que de nuevo se espera de récord. La provincia quiere (y necesita) su porción.

-¿Cómo está transcurriendo Fitur para Jaén?

-Creo que bien, lo digo porque han sido muchos los empresarios que me han transmitido su alegría, su buena valoración con respecto a la presencia de Jaén en Fitur. Estas imágenes principales de Úbeda y Baeza del 15 aniversario como Patrimonio de la Humanidad han sido un acierto, y así nos lo han dicho empresarios que no tienen establecimientos en estas ciudades, porque son un elemento de atracción a la provincia de Jaén que se suma a esa oferta maravillosa y natural de los parques naturales y, especialmente Cazorla, Segura y Las Villas. Hemos sido capaces estos días de proyectar esa imagen de Jaén y presentar nuevos productos turísticos.

-¿Qué vende de nuevo y mejor Jaén?

-Úbeda y Baeza por supuesto, el turismo activo a través de la suma de turismo, deporte y parques naturales, con ese documento que engloba la totalidad de eventos turísticos y deportivos que se celebran en la provincia en espacios naturales y protegidos; el oleoturismo claro con la guía con todos los establecimientos que van desde restaurantes al museo; la propia entrega de los aceites Jaén Selección; o 'Jaén en julio' con los festivales. Estamos aprovechando la presencia de empresarios para seguir reflexionando sobre algunas ayudas que vamos a abrir en 2018 que van a permitir financiar parte de los viajes desde fuera de España, queremos apostar por la internacionalización también. Y vamos a abrir una línea de ayudas a la nueva contratación de personal titulado, tanto superior como de formación profesional. Queremos apostar por la profesionalización del sector, co-financiando parte de los sueldos y seguros sociales de estos nuevos trabajadores. Y no me quiero olvidar de la designación de Segura como uno de los pueblos más bonitos de España. Todo esto se suma al trabajo de cada uno de los Ayuntamientos para conquistar al visitante.

-¿Estando aquí al lado de Málaga y grandes locomotoras turísticas, cuál es su impresión al hablar con empresarios de fuera de Jaén, sigue siendo la gran desconocida?

-No, lo que me traslada gente de fuera, porque los de Jaén creo que nuestra autoestima la tenemos ganada a través de estos veinte años de paraíso interior, es que es más conocida. Y máxime cuando nos instalamos en un pabellón como el que estamos en igualdad de condiciones con Málaga, con Cádiz, con Sevilla... No hay que olvidar la generosidad del gobierno de la Junta de Andalucía que nos junta a las ocho provincias, todas en igualdad de oportunidades, 230 metros cuadrados cada una, el mismo espacio, el mismo número de fotografías. Andalucía desde el punto de vista turístico es la suma de las ocho provincias y de todos los productos turísticos lo que permite que esta tierra pueda ofertar al turista lo que quiera, contamos con todo, y Jaén tiene su espacio especial en el turismo de interior.

Jaén, un 8,2 sobre 10

-¿Dónde se está poniendo más interés o dónde debería 'pescar' Jaén turistas? ¿En el resto de Andalucía, en el resto de España, más allá?

-Nosotros tenemos una oportunidad, que es aprovechar lo que supone la llegada de turistas al resto de Andalucía. Hemos sido capaces de conectarnos por autovía con la Costa del Sol. Uno puede ya venir en autovía hasta Úbeda, hasta Linares, hasta Andújar, hasta la capital. Tenemos que aprovechar las mejoras en comunicaciones que ha habido, aunque tengamos que seguir reivindicando nuevas. Tenemos que aprovechar la llegada de turistas nacionales e internacionales al aeropuerto de Granada, ahí tenemos mucho que pescar. Estamos a dos horas de la Costa de Sol y a una de Granada. Tenemos que aprovecharlo y lo vamos a hacer con acciones conjuntas con la propia Diputación de Granada. Tenemos que pescar a los andaluces pero también en el resto de España. Madrid tiene que seguir siendo uno de nuestros principales clientes, al igual que el Levante y para ello vamos a pedir la A- 32. Tenemos claro hacia donde vamos y algo que es fundamental, la apuesta por la calidad. Nosotros tenemos que seguir en esta línea; los que vienen nos valoran entre 8,2 sobre 10, y gastan más, 12 euros más por día que en el resto de Andalucía.

-¿Un mensaje para acabar para los jienenses?

-Nos podemos sentir orgullosos con la imagen que Jaén está dando en Fitur. Representamos a los 97 municipios. Jaén ha dejado de ser una provincia de paso para convertirse en una provincia de destino.