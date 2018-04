Ingresa en prisión un hombre al que buscaban en seis juzgados distintos

Cristian R.C., de 23 años, ha ingresado en la cárcel por orden del juzgado de Instrucción 3 de Jaén, donde fue presentado por la Policía Nacional tras confirmarse que lo estaban buscando seis juzgados distintos por condenas firmes, juicios pendientes a lo que no acude por su propio pie, declaraciones judiciales a las que no ha comparecido y requisitorias para que lo llevasen a la cárcel. En su expediente policial constan once arrestos, casi todos por robos con fuerza, y viejos asuntos ya cancelados en los juzgados de Martos.

El mismo juzgado de Instrucción 3 de Jaén, hasta donde lo llevó la Policía tras cogerlo a la salida de un juicio en los juzgados de lo Penal, lo buscan para tomarle declaración por un asunto y para notificarle un auto de apertura de juicio oral por otro. En Instrucción 2 de Jaén también tiene pendiente una averiguación de domicilio, pues no aparece en las señas que dio.

Ocho años pendientes

El Penal 2 de Jaén dictó contra él una orden de prisión para que lo presenten a un juicio que tiene pendiente. El mismo juzgado también dictó orden de ingreso en prisión por otro asunto. Otra orden de ingreso en prisión que pesaba contra él procede del Penal 4, donde tiene abierta una ejecutoria para cumplir ocho años de cárcel (tiene además condenas de 15 meses y tres meses de prisión). En el Penal 3 tiene tres ejecutorias pendientes con penas de trabajos comunitarios que tiene que cumplir. El Penal también consta una orden de ingreso en la cárcel.

Tiene condenas pendientes por más de ocho años de cárcel y trabajos comunitarios

A esta larga lista se suma otra condena por conformidad de esta misma semana. A la salida de esta vista oral lo esperaba la Policía Nacional, que lo arrestó y lo puso a disposición judicial. En el juzgado hicieron averiguaciones y constataron que contra Cristian R.C. constaban requisitorias y órdenes de seis juzgados, que lo convertían en uno de los hombres más buscados de Jaén.