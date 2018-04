Inesperado acuerdo para el casco histórico El Ayuntamiento celebró ayer pleno, centrado en el casco antiguo y las instalaciones deportivas. / José M. Liébana El pleno municipal giró en torno al mal estado de algunas zonas y aprobó revisar su plan de protección | También salió adelante que el Ayuntamiento mejore las instalaciones deportivas de barrio e instar a la Junta a que construya otras nuevas JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 27 abril 2018, 01:14

Desde el principio se vio que el casco histórico iba ser la estrella del pleno ordinario de abril en el Ayuntamiento de Jaén, pero pocos podían prever que acabara en un «día grande para el casco histórico», como lo llamó la concejala de Promoción Económica y Turismo, Charo Morales de Coca (PP), en referencia al acuerdo alcanzado con la oposición para revisar, después de dos décadas, la 'carta magna' de dicha zona, el PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior), y además hacerlo con participación y colaboración y a partir del trabajo ya hecho.

La moción por una revisión urgente del PEPRI la presentó el PSOE, recordando que el resto de la ciudad tiene un nuevo PGOU desde 2015. «No puede ser que el casco antiguo siga apuntalado con un plan de hace 20 años, porque este documento es la barrera que separa al centro histórico de caer en la marginalidad y el abandono cuando lo que debería es tener un futuro parejo al del resto de la ciudad, que es donde nos movemos ahora peligrosamente», dijo su portavoz, Manuel Fernández.

Ética y estética

Pero el debate llegó mucho antes, a cuenta de una modificación puntual del 'viejo' PEPRI para mejorar la estética en cartelería, banderolas, señalética y demás. La oposición reprochó al PP que estuviera en estas cosas tras los derrumbes de las lluvias recientes. La edil de Turismo contestó que una cosa no quita la otra. El PSOE dijo que hay «un clamor» para revisar el PEPRI, pues el casco histórico «se cae». El portavoz de Jaén en Común (JeC), Manuel Montejo, indicó que lo primero es el PEPRI y no las banderolas y que debe revisarse contando con los vecinos y buscando la mejora de sus condiciones de vida en vivienda, abastecimiento y saneamiento o zonas verdes, y no pensar solo en la «mercantilización del casco antiguo». En este sentido, JeC presentó una moción por una rehabilitación integral de la calle Alegría y adyacentes, que fue leída por los vecinos.

Morales de Coca dijo que han incumplido los plazos para revisar el PEPRI por falta de medios y por la situación económica, pero que se han reunido ya con treinta colectivos e instituciones y que solo falta consolidar el grupo técnico para darle el empujón al plan. El alcalde, Javier Márquez (PP), le echó un capote y felicitó a los técnicos y a la edil el trabajo hecho en el estudio previo y reprochó a la oposición que se acuerde del casco histórico cuando se acercan las elecciones. «Lo primero que hay que hacer es creerse el PEPRI», espetó.

'Parking' de la Constitución Rechazo unánime a la solicitud de la empresa privada de subir las tarifas. - La Económica Respaldo de todos a la concesión de la medalla de oro de la ciudad a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. PGOU Ratificado el decreto de alcaldía para que el Ayuntamiento esté personado en el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción. - Hacienda Aprobado el convenio con la Secretaría de Estado de Hacienda, de colaboración en materia de gestión catastral. - Aceite Adhesión a la iniciativa de la UJA y del CES para que la RAE modifique las denominaciones actuales del aceite de oliva.

La edil socialista África Colomo le recordó que el PP anunció hace ya la revisión del PEPRI. Planteó crear la oficina técnica en el plazo de un mes, pidiendo al equipo de gobierno que lidere e impulse la revisión. La edil de Promoción pidió más tiempo, hasta que el Ayuntamiento asuma los organismos autónomos.

El otro asunto del pleno fue la mejora y ampliación de las instalaciones deportivas. Hubo acuerdo pero con serias discrepancias que no auguran avances. El edil socialista Carlos Alberca defendió la moción por una gestión de calidad de las instalaciones municipales de barrio, muy deterioradas. El concejal de Deportes, José María Álvarez (PP) contestó que era «una utopía», que falta personal y dinero y que no pueden hacer inversiones, pero que elaboran un estudio de necesidades. Alberca saltó de la silla. Apuntó que el Patronato de Deportes tiene 85 trabajadores y que dé prioridad a los barrios, pues el Ayuntamiento no cumple ni los convenios que firmó con las asociaciones de vecinos para el mantenimiento de las instalaciones.

La votación la ganó la oposición porque la edil no adscrita (ex de Cs) Salud Anguita votó a favor de la moción del PSOE, al igual que hizo con la moción del PP que instó a la Junta a ejecutar y adecuar las instalaciones deportivas de la ciudad, alegando que tiene todas las competencias en la materia. La moción fue aprobada por todos. El PSOE dudó que el interés del PP sea sincero «cuando tiene las instalaciones abandonadas» y dijo que era echar balones fuera porque está «acorralado por las quejas» de clubes y asociaciones. El también no adscrito Víctor Santiago la apoyó pero pidió menos mociones para pedir a otras administraciones.

Accesos a la ciudad

El edil no adscrito (ex de Cs) Iván Martínez presentó una moción, al alimón con el equipo de gobierno, por el arreglo urgente de los accesos a la capital, dirigida a la Diputación y la Junta. Todos la apoyaron, aunque JeC dijo que era la misma que presentó el PP en 2016, y el PSOE, que las mejoras en la carretera de La Guardia y en la de Córdoba (Los Robles) están ya en cartera.

El PP y los ediles no adscritos apoyaron la moción de Anguita que pidió la eliminación del impuesto de sucesiones al considerar que se grava dos veces los bienes heredados, mientras que JeC y PSOE dijeron que ello significaría dar a los que más tienen y quitar a los que menos.

El PP también logró sacar adelante la moción de apoyo y reconocimiento de la UJA por su 25º aniversario, incluyendo la reclamación a la Junta para que pague la deuda. El PSOE lamentó que se mezclara.