La huelga de examinadores de Tráfico provoca la suspensión de 3.700 pruebas en la provincia Vehículos de autoescuelas se manifestaron el pasado julio. / IDEAL El colectivo convoca paros también en octubre; en Jaén aún no han decidido si se sumarán, pero hasta la fecha lo han hecho al 100% LAURA VELASCO JAÉN Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:30

La agonía se prolonga. Desde junio, examinadores, responsables de autoescuelas y alumnos están en vilo. Más de 3.700 pruebas han sido suspendidas en la provincia desde que comenzó la huelga de examinadores en junio. Cuatro meses después, la situación no ha mejorado. Y es que ayer este colectivo informó de que prolongarán su huelga en todo el país al mes de octubre con la misma fórmula que ya llevaron a cabo en septiembre, es decir, para todos los lunes, martes y miércoles del mes, según aseguró en declaraciones a Europa Press el presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra), Joaquín Jiménez.

Por su parte, el presidente de Asextra Jaén, Francisco Javier Martínez, indicó que en la provincia aún tienen que decidir si se sumarán. Hasta ahora, el seguimiento ha sido del 100% en Jaén, por lo que no sería extraño que en octubre la huelga continúe. Así, el colectivo registró ayer la nueva convocatoria, que sumaría 14 días más de paros, porque «todavía» no han obtenido el incremento salarial que piden -de 250 euros-. No obstante, no pierden la esperanza de que la subida se haga efectiva en los próximos PGE 2018, que el Ejecutivo tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros este viernes 22 de septiembre.

Asimismo, Asextra se reunió ayer con distintos grupos para «hacer ver a los políticos la importancia de lo que se está reivindicando» y para tratar de «convencerlos» de que esta reclamación entre en los PGE 2018.

Para Francisco Javier Martínez, los avances han sido pocos, ya que la DGT propone medidas «absurdas» que no dan solución al problema. La última, el reparto del plus económico por productividad entre los actuales examinadores y los que se van a incorporar a la plantilla estas semanas.

Es decir: si el plus económico asciende a 140 euros por ser examinador de Tráfico, al haber más personas en plantilla la cifra descenderá por persona, pues tendrá que repartirse entre todos. «En Jaén, por ejemplo, no va a entrar nadie nuevo, es decir, somos los mismos trabajadores pero cobrando menos», lamenta el presidente de Asextra Jaén.

3.700 pruebas canceladas

En la provincia los afectados no son pocos. Diariamente 12 examinadores realizan 13 pruebas diarias, es decir, más de 150 al día. Si multiplicamos esta cifra por los 24 días de huelga del colectivo, el número de pruebas suspendidas asciende a más de 3.700. A nivel nacional, hasta la fecha se han suspendido unos 105.800 exámenes prácticos de conducir desde que arrancó la huelga a mediados de junio. El pasado lunes se suprimieron 3.800 y ayer unos 4.000, según fuentes de la DGT. La semana pasada se suspendieron 9.000 pruebas, con una media de 3.000 exámenes sin realizar por cada día de huelga (lunes, martes y miércoles).

El porcentaje de seguimiento de la huelga se sitúa este mes entre el 60% y el 75%, aproximadamente, según datos ofrecidos por la DGT y Asextra, respectivamente. Concretamente, en estos dos últimos días de paros, entre un 66% y un 74% de trabajadores secundaron la huelga el lunes, mientras que este martes, el porcentaje de seguimiento se sitúa entre el 65% y el 72%. En la provincia de Jaén el seguimiento ha sido siempre del 100%.