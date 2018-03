No habrá huelga de basura en Semana Santa en Jaén Trabajadores del servicio de recogida de basura en asamblea / IDEAL Se desconvoca esta y la manifestación de esta tarde al alcanzarse 'in extremis' un acuerdo con un convenio por un año y un incremento salarial del 2% MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 23 marzo 2018, 18:59

No habrá huelga de basura en Semana Santa en Jaén. La plantilla ha desconvocado la huelga fijada para el Domingo de Ramos a las once de la noche tras votar por unanimidad en la tarde de hoy viernes, a dos días y minutos antes de la manifestación convocada para trasladar a la calle sus reivindicaciones, sí a un convenio que incluye un incremento salarial del 2%. "No ha habido ni un voto en contra ni uno en blanco", según fuentes del comité de empresa de FCC-Medio Ambiente y CC OO en los servicios municipales de limpieza y recogida de la basura en la capital.

El convenio, que incluye a los doscientos trabajadores de la plantilla, es para un año, para 2018. "El convenio se mantiene tal cual, con ese incremento, que es un avance significativo. Partíamos de un 3% y la empresa ofrecía un 0%, así que hemos conseguido esos dos puntos. También se trataba de mostrar responsabilidad para la ciudad", explica Francisco Cantero, secretario provincial de CC OO, sindicato mayoritario en el comité de empresa, quien recalca que "no ha sido sencillo. No es fácil negociar con una multinacional de este tipo. Ha sido una mañana de un ritmo frenético".

El convenio se venía "prorrogando desde 2015 con la excusa de FCC de que no tenía contrato" con el Ayuntamiento y con los sueldos congelados. En diciembre entró en vigor el nuevo contrato, pero la empresa no ofreció en principio subida salarial alguna y, en los últimos días, el 1%. Finalmente, con el 2%, ha habido acuerdo. Se evita así que la basura desde el Domingo de Ramos se quede sin recoger en gran parte (se habían fijado unos servicios mínimos del 60%) y tampoco se hubieran limpiado las calles, lo que que hubiera convertido para jienenses y turistas a la Semana Santa en un auténtico calvario.

"Es un acuerdo que ha contado con el apoyo de los trabajadores. Seguir adelante con la h uelga hubiera supuesto abocarnos a una situación de dimensiones desconocidas", apostilló Cantero.