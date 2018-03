La huelga de la basura en Semana Santa solo la salva ya «un milagro» Empleado de la limpieza de FCC realiza su trabajo en la calle Cerón de la capital. / José M. Liébana El acto de conciliación acabó sin acuerdo y con las posiciones alejadas, por lo que la plantilla abordará hoy los servicios mínimos, los piquetes y la manifestación de mañana JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Jueves, 22 marzo 2018, 01:55

La Semana Santa jienense de 2018 tiene la amenaza meteorológica y la laboral. Para esta segunda no se veía ayer solución, después de que acto de conciliación en el Sercla, previo a la huelga indefinida convocada por los trabajadores de FCC en la recogida de residuos y limpieza viaria, concluyera sin acuerdo. Y, lo peor, con «las posiciones distantes» entre las partes. «Es muy complicado salvar esta huelga, sería un milagro. La empresa está enrocada y no hay acercamientos», afirmó ayer Francisco Cantero, secretario provincial de CC OO, sindicato mayoritario en el comité de empresa. Aunque, por si surge ese milagro, van a estar abiertos a la negociación hasta última hora. «No vamos a cerrar los teléfonos, por si la empresa quiere evitar 'in extremis' la huelga», dijo de forma gráfica.

«No hay acuerdo, las posiciones continúan distantes, de manera que se sigue camino de la huelga», añadió sobre un paro que comenzaría a las 11 de la noche del próximo Domingo de Ramos, ante el «bloqueo» de la empresa en la negociación del nuevo colectivo al no atender las demandas de los empleados para incluir mejoras socioeconómicas.

La plantilla está convocada a una asamblea a las cinco de esta tarde, mientras que para el Viernes de Dolores hay previsto una manifestación con la que también quieren trasladar a la calle sus reivindicaciones. De ello hablarán hoy en la asamblea, así como de los servicios mínimos y de los piquetes informativos.

Subida salarial

Cantero recordó que el convenio se viene «prorrogando desde 2015 con la excusa de FCC de que no tenía contrato» con el Ayuntamiento y con los sueldos congelados. En diciembre entró en vigor el nuevo contrato, pero la empresa no ofreció en principio subida salarial alguna y, en los últimos días, el 1%, según CC OO, pues además de estar «muy condicionada» y los trabajadores tendrían que renunciar a mejoras sociales, la considera insuficiente, ya que reclaman una subida del 3%, en línea con el incremento medio de los convenios colectivos de la provincia y para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, según explicó Francisco Cantero, quien así lo expondrá esta tarde en la asamblea, junto a los miembros del comité de empresa.

«No estamos aullando a la luna, estamos haciendo propuestas sensatas. Pero se cierran en banda y le echan la culpa al contrato nuevo. Desmentimos la mayor. Sí se puede llevar a cabo ese incremento salarial y mejoras sociales que se les debe desde hace años», prosiguió el dirigente de CC OO.

Esta situación afecta a los 200 trabajadores de recogida de residuos y limpieza y no a los de otros servicios como jardines o limpieza de mercados.

Entre esas mejoras reivindicadas citó la conversión a indefinidos de gran parte de la plantilla con contratos temporales, lo que a la vez supondría reconocer la antigüedad; equiparación salarial en categorías similares o cuestiones relacionadas con la prevención.

Para el secretario general de CC OO-Jaén, la situación es fruto de la «miopía empresarial» e incidió en que no van «a tolerar que se siga perpetuando», como tampoco permitieron «los recortes planteados hace un mes» y que echaron atrás con otra «amenaza de convocatoria de huelga» que finalmente no se llegó a producir.