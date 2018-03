Los hombros del Abuelo Encarnación Martínez lleva en la hermandad más de 20 años. / IDEAL Ponemos cara a tres de los 587 costaleros, que explican sus miedos y motivaciones, cómo se preparan, y la forma en la que viven la 'madrugá' | Los promitentes de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús son piezas clave en la gran noche jienense LAURA VELASCO JAÉN Viernes, 30 marzo 2018, 03:21

Diferentes razones por las que salir en procesión. Diferentes edades. Diferentes comienzos. Y diferentes formas de vivir la 'madrugá' jienense, una de las grandes noches de la capital. Pero guardan algo en común: la devoción y las ganas de ver a su hermandad en la calle. Son los promitentes -forma en la que llaman a los costaleros- de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Tres miradas que representan a los 587 promitentes que salen en procesión la noche del jueves.

Uno de ellos es Francisco Quesada (Jaén, 1961), que este año sacará a María Santísima de los Dolores, aunque hay que recordar que los turnos son rotativos. Lleva siete años siendo hermano y tres saliendo de promitente, y se decidió por varios motivos. «Entré porque en mi familia son todos cofrades, hice una pequeña promesa, me apunté y ya he seguido. Y pienso seguir», destaca.

Entró, además, para ayudar a la cofradía, porque sabe que hay imágenes «que se pueden quedar sin salir» si faltaban hombros. «Hay más déficit en San Juan Evangelista y en la Virgen de los Dolores. Son parte de la cofradía y se trata de ayudarla con ilusión, aunque siempre haga ilusión llevar a Nuestro Padre Jesús, lo más esperado por cualquier jienense», apostilla.

En cuanto a la preparación, confiesa que trata de realizar algunos ejercicios para aportar «lo máximo» que pueda esa noche, en la que la devoción aleja todo lo demás de su mente. «Lo mejor es el sentimiento de saber lo que llevas encima, y lo peor que algunas veces no sale. En esos casos te vienes abajo, pero sabemos que la realidad de esto es que es una representación al fin y al cabo y que lo importante es que el Señor resucitó», recalca Francisco Quesada.

Insiste en que en los costaleros «lo que más sufren son las caderas», que no deben dar problemas «si se hacen las cosas bien». «Tampoco pesa tanto y los turnos no llegan a dos horas, para mí lo peor son los descansos porque la postura no es idónea, no puedes sentarte, estás andando o parado pero no te sientas», recalca el jienense, que vive cada 'madrugá' con «emoción e intensidad».

A Nuestro Padre Jesús Nazareno lo llevará este año, entre otros, Carlos Ruiz (Jaén, 1979), otro de los promitentes de la procesión. Es hermano de la cofradía desde antes de estar en el Registro Civil: con solo dos horas de vida su abuelo, cofrade de toda la vida, fue a apuntarlo. «He seguido por tradición, en mi casa recuerdo la tarde del Jueves Santo preparando túnicas y arreglando capirotes que íbamos heredando. Llevo saliendo desde los 4 o 5 años como nazareno», explica.

Al jienense le toca este año el último turno, desde pasada la Carrera oficial hasta el Camarín de Jesús, por lo que suele verlo salir, descansa un rato y sobre las 7:00 horas se incorpora de nuevo para seguir al cortejo. «Cada año me empuja a sacarlo esta devoción que hay en mí, lo es todo. Hace 12 años que me mudé a Sevilla y tengo su foto en mi dormitorio, él está conmigo. A mis hijos, que aún son pequeños, intento trasmitirles esta devoción como mi abuelo hizo conmigo», comenta.

Bromea con que este año le han puesto «en el turno de los altos», por lo que va «mucho mejor» debajo del paso. El peso es soportable y los turnos no especialmente largos, así que el esfuerzo físico es llevadero. «Me gusta hacer estiramientos 10 minutos antes de sacarlo, trabajar los músculos, los hombros, las piernas y la espalda, algo sencillo», añade.

Exclusivamente mujeres

Insiste en que es inolvidable llevar sobre los hombros «a la imagen más venerada de la provincia de Jaén», siendo un orgullo estar bajo el trono. «Lo que peor llevo es tenerlo tan lejos, a 250 kilómetros de mi casa, pero lo llevo en el corazón», destaca. Por vivir en Sevilla está exento de participar en los ensayos, ya que le es imposible acudir, pero el resto de hermanos deben acudir a un mínimo obligatorio. «Vivo ese día con muchísima devoción y recogimiento, deseando que llegue la hora para entrar debajo del trono», concluye.

A Santa Marcela 'La Verónica' la llevan exclusivamente mujeres como Encarnación Martínez (Jaén, 1972), que se apuntó justamente cuando supo de la necesidad de féminas para tal labor. «Llevo en la hermandad más de 20 años porque en mi familia hay mucha devoción, llevo sacándola desde hace unos 15 años. Por edad estoy jubilada como promitente desde el año pasado, tengo 45 años, pero mientras pueda llevar a 'La Verónica' lo voy a hacer», agrega, y recuerda que este año «la cofradía ha hecho un esfuerzo y le ha quitado 200 kilos de peso tanto al trono de 'La Verónica' como a la Virgen de los Dolores.

Cree que la preparación ideal es «hacer unos estiramientos y estar tranquila», y confiesa que el trono pesa, pero son 32 las mujeres que lo llevan a una. «Hay cuatro turnos, algún año que ha habido más gente ha habido cinco, y este año me ha tocado el primero, sacándola del Camarín. Me gustan todos los turnos, pero el primero sobre todo porque es de mucho recogimiento, y el último, por llevarla a su casa después de haber paseado por las calles», indica Encarnación Martínez, que descansa un rato en casa tras sacarla «si no hace falta nada más», para luego volver a verla unas horas después.

La jienense no sabría elegir lo mejor de salir en procesión en la Hermandad de Nuestro Padre Jesús, pero cree que todo se basa «en la ilusión de estar todo un año esperando a salir». «Lo peor es cuando llueve, algo que me ha pasado un par de años», comenta.

Este año ha sido complicado para ella encajar los ensayos por trabajo, pero al ser cuatro y dos obligatorios tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse. «La cofradía da margen por si alguien tiene que trabajar o si vive fuera, que no tiene que asistir. Normalmente son por la mañana el domingo y el jueves por la noche», apostilla.

A la jienense le parece «fenomenal» que haya un trono llevado exclusivamente por mujeres, algo que admite está repitiéndose cada vez más en otras cofradías. «En el 425 aniversario de la hermandad las mujeres llevamos un día normal hasta la Catedral a la Virgen de los Dolores, hicieron una misa y la trajeron de vuelta los hombres. Las mujeres que llevan tronos son muchas, poco a poco se van incorporando más, y estamos igual de capacitadas para llevarlos que los hombres, al igual que para realizar el resto de funciones de una cofradía», opina.

Como cada año, vive la 'madrugá' «con nervios, sentimiento y recogimiento», al tratarse de un día especial en el que puede llevar a su Verónica. «Te acuerdas de los que no están, los que están fastidiados y agradecemos algunas cosas. En definitiva, muchos sentimientos», concluye Encarnación. Son algunos de los hombros de la Hermandad Nuestro Padre Jesús, el sello de la Semana Santa jienense, cuyos pasos no podrían salir a la calle sin ellos.