«Si los hombres vuelven al campo, único recurso en muchas comarcas, se expulsa a las mujeres»

La precariedad está a la orden del día en la provincia y engloba un amplio abanico de variantes: temporalidad, inestabilidad laboral y hasta el estrés

Jaime Aja
Sociólogo y director del curso de la UNIA 'Precarización, clase y poder'

Jaime Aja Valle, sociólogo e investigador de fenómenos laborales de la Universidad de Córdoba, lo tiene claro: la precariedad laboral va más allá de lo obvio. Afecta a más sectores de los que pensamos y tiene consecuencias más amplias, provocando hasta enfermedades psíquicas. Los jóvenes se llevan la peor parte y las mujeres están «doblemente afectadas». Además, el sociólogo, que dirige el curso 'Precarización, clase y poder: respuestas a la precariedad' de los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) en Baeza, señala a la provincia de Jaén como una de las grandes castigadas por este tema.

-¿Qué entendemos por precariedad laboral?

-Es un término difícil de definir. Incluye los ámbitos más claros, como la temporalidad o el paro, pero también se da en muchísimos empleos que parecen protegidos. Lo sufre el enfermero que trabaja más horas con menos medios o la arquitecta autónoma que un mes no tiene proyectos y al mes siguiente trabaja en muchos. Afecta cada vez a más gente y de forma trasversal, tanto a gente que dejó pronto de estudiar como a los que llevan estudiando toda su vida.

«En Jaén no va a haber grandes empresarios que inviertan, creamos los puestos entre todos»

-¿Qué consecuencias tiene?

-La precariedad se caracteriza por la inestabilidad laboral y choca con la búsqueda de estabilidad vital que hacemos. Tenemos proyectos vitales a medio plazo, tener pareja, un lugar donde vivir o hijos, y la realidad laboral obliga a cambiar de trabajo, de horario y de funciones, sin saber qué pasará en seis meses. Esto dificulta esos planes. También está el tema de la competitividad, una falta de construcción de identidad colectiva que hace que veamos como competidor al compañero, algo que se intensifica con variantes como el género o la raza. Las consecuencias más duras las sufren los jóvenes y las mujeres, que siempre están a la cola de los mejores trabajos.

Todo esto atrasa la hora de casarse y de tener hijos. En los 70, España era uno de los países con la tasa de natalidad más alta y ha pasado a ser uno de los que más retrasan la edad. Ahora, el primer hijo llega a los 34 o 35 años y está totalmente relacionado con la precariedad, por la falta de trabajos dignos que garanticen la estabilidad para tener hijos. Se suele culpar a los jóvenes por esto, pero es un problema colectivo de la sociedad.

-La precariedad se ha visto agravada con la crisis, pero en el curso han insistido en que siempre ha existido.

-El mileurismo ya se consideraba una cifra alta antes de la crisis, estaba por encima del salario de moda allá por 2006, especialmente en zonas como Andalucía o Jaén, muy castigadas por el paro. Las políticas públicas buscan soluciones individuales, que los parados se motiven, se formen, mejoren su currículum... pero el problema es colectivo, no hay puestos de trabajo, y cuando alguien está en paro no solo pierde él, toda la sociedad pierde.

-¿Cómo ha evolucionado estos últimos años el trabajo y la estructura de clase?

-Ha evolucionado en dos puntos. Trasversalmente, ya que la precariedad afecta a sectores que antes no estaban amenazados, como ingenieros o arquitectos. El otro punto es el retraso en la inserción laboral y el aumento del riesgo de ser expulsados del mercado: ahora vemos a jóvenes que ya están fuera.

-¿A qué más aspectos afecta la precariedad laboral?

-Tiene importantes consecuencias en la vida social, puede causar hasta enfermedades psíquicas. Además, los trabajos más precarios tienen más accidentes y los que los empeñan más posibilidades de morir. Aunque suene duro decirlo, la precariedad también mata. Y aunque no en todos los trabajos hay accidentes, en algunos vemos como la gente sufre estrés, motivado por esta precariedad laboral.

-¿Cómo está afectada Andalucía, y en concreto, Jaén?

-La comunidad autónoma, y concretamente la provincia de Jaén, sufre desde los 80 tasas de paro altísimas. La crisis de los 90 golpeó muy duramente, en especial a lugares como Linares, pero la última crisis ha dejado muchas empresas cerradas y pocas oportunidades laborales. Antes la vía de escape era la construcción y ahora se ha vuelto a la agricultura, uno de los pocos recursos que queda en las comarcas. El problema es que si los hombres vuelven al campo se expulsa a las mujeres, en Jaén están prácticamente fuera.

Las mujeres, las más afectadas

-Las mujeres se llevan la peor parte en la precariedad, ¿por qué?

-Están doblemente afectadas. Siempre es más fácil despedir a una mujer y más difícil contratarla. Me he dedicado a la selección de personal y por lo que he hablado con los empresarios, una mujer con hijos es más difícil de contratar, ya que piensan que va a ser más irresponsable, que va a despreciar más su trabajo por dedicarse a sus hijos. En cambio, a un hombre con hijos lo ven más responsable.

-¿Cómo ha evolucionado la actividad y la imagen de los sindicatos a raíz de la crisis?

-Su imagen ha sido muy castigada. Los grandes sindicatos, CC OO y UGT, hicieron un gran esfuerzo por afiliar gente joven y estos años han perdido muchísima afiliación juvenil. En muchas empresas no están los sindicatos presentes, sobre todo en las que peores condiciones laborales tienen. Hay una estrategia antisindical para que no se introduzcan en las empresas y los afiliados cada vez se reducen más.

-¿Qué mecanismos propone para luchar contra esto?

-Reorientar las políticas de empleo, ya que no hay trabajo y no conseguimos nada con tanta formación. La Administración pública tiene que dar trabajo, ellos esperan que se creen las ofertas pero deben crear ellos nichos de empleo. En Jaén no va a haber grandes empresarios que inviertan, los puestos los creamos entre todos, con la ayuda de la Junta, el Ayuntamiento, etc.