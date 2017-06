Los helados de Tentación, elaborados con ingredientes de máxima calidad y pensados para que puedan degustarlos todos sus clientes

La Heladería tiene muy en cuenta en sus productos a las personas con algún tipo de intolerancia alimenticia, por lo que ofrecen helados sin gluten, sin lactosa o proteína de leche, así como sin huevo, bajos en azúcares o aptos para veganos Viernes, 30 junio 2017, 01:12

Hacer una visita a las heladerías Tentación supone un placer, pero no solo por poder refrescarse en este verano tan caluroso, por la cantidad de sabores o por como sirven su helado; si no también por la calidad de los ingredientes que utilizan para elaborarlos.

Es evidente que la leche es un ingrediente fundamental del helado, pero lo que no es tan conocido por los consumidores es que utilizar leche fresca líquida, en lugar de leche uperizada, en polvo o sueros lácteos ya es algo más excepcional, y en Tentación utilizan leche fresca jienense extraída y pasteurizada por Levasa tan solo unas horas antes de producir el helado.

En los años que Tentación lleva produciendo sus helados, algunos de ellos no han cambiado en nada, pero otros se han ido modificando atendiendo a los gustos de los consumidores o para sustituir ingredientes por otros más beneficiosos. Por ejemplo en las últimas fechas están procediendo a sustituir algunos ingredientes como chocolates o bizcochos que contuvieran aceite de palma para erradicar el mismo de sus productos, ya que para la elaboración de sus helados en si no se utilizan este tipo de grasas.

En cuestión de alérgenos también están muy preocupados, ya que tienen identificados los alérgenos de todos los productos en su etiqueta mediante un sencillo código de colores que hace que sea muy fácil consultarlos sin necesidad de preguntar. Además, cuidan mucho la producción para que, en la medida de lo posible, no se mezclen alimentos con alérgenos en otros que no los contengan, aunque es evidente que al tratarse de una elaboración artesanal no puedan garantizar la total ausencia de trazas. Así, pensando siempre en que todos sus clientes puedan disfrutar de lo más característico del verano, los helados, Tentación dispone de una amplia diversidad, entre los que hay sin gluten, sin lactosa ni proteína de leche, sin huevo, bajos en azucares y aptos para veganos. Es decir, su propósito es que todos los clientes que quieran disfrutar de un refrescante helado, puedan hacerlo sin temer a ningún tipo de alergia.

Por lo tanto, también da tranquilidad saber que ese helado que tanto gusta y refresca ha sido cuidadosamente elaborado con ingredientes de máxima calidad, algunos venidos desde miles de kilómetros y otros de aquí mismo, de Jaén. ¡Tan solo hay que ir a probarlos para comprobar lo exquisitos y refrescantes que son!