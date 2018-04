¿De qué hablamos cuando hablamos del Quijote? Quiero creer que muchas de las personas que nos acercamos estos días al texto cervantino, advertimos el choque cultural entre lo que es una novela absolutamente moderna, aunque esté publicada al comienzo del siglo XVII, y la realidad que nos rodea ANA MORENO SORIANO JAÉN Domingo, 29 abril 2018, 18:34

El título de esta columna alude a una obra de Juan Carlos Rodríguez, De qué hablamos cuando hablamos de Literatura. Debe ser porque volví, hace poco, a un texto suyo titulado «Para leer el Quijote», que está incluido en el último número de la Revista Pensar desde abajo, dedicado al profesor y escritor ya desaparecido. Juan Carlos Rodríguez dice en este ensayo que Miguel de Cervantes es, sencillamente, un hombre que escribe, que crea un mundo para, a partir de él, leer el mundo y termina hablando de la herencia que el autor del Quijote dejó a todos los escritores que vinieron después y a quienes nos dedicamos a leerlo para comprender de qué hablamos cuando hablamos de Literatura...

Y para hablar de Literatura son especialmente propicios los días en torno a la fecha del veintitrés de abril, cuando nos asomamos a las Ferias del Libro de cualquier lugar y constatamos, otra vez, hasta qué punto necesitamos cada una de esas páginas, por qué las amamos y las defendemos como un bien universal, un derecho equiparable al pan, como explicaba García Lorca hace setenta y siete años. Uno de los autores de los que más hablamos en estos días es Miguel de Cervantes; desde hace cuarenta y dos años, es el nombre del premio literario más importante en lengua castellana, concedido este año al nicaragüense Sergio Ramírez, escritor reconocido y admirado aunque me apena que hable con tanta distancia de su época de luchador del Frente Sandinista, porque la patria es la lengua, pero también la historia y la memoria de los pueblos... Y, por supuesto, el libro más citado es Don Quijote de la Mancha, una de las obras fundamentales de la Literatura Universal, sobre la que han vertido su opinión los más destacados críticos literarios y ensayistas de todas las épocas y cuya lectura suena de manera continuada, en multitud de espacios, a lo largo y ancho de nuestra geografía.

Quiero creer que muchas de las personas que nos acercamos estos días al texto cervantino, advertimos el choque cultural entre lo que es una novela absolutamente moderna, aunque esté publicada al comienzo del siglo XVII, y la realidad que nos rodea, sustentada en la apariencia y en el individualismo, más propia del Barroco y de la picaresca que de lo que debería ser el siglo XXI. Esta obra representa, como leíamos hace muchos años en la Historia Social de la Literatura coordinada por Julio Rodríguez Puértolas, la dignidad de los seres humanos que sienten, sufren y rechazan la alienación; por eso, Don Quijote dice que va encantado, y eso le basta para la seguridad de su conciencia, pero hace algo más: busca y señala a los responsables de los encantamientos, es decir, a quienes deshumanizan y fragmentan el mundo, a quienes lo convierten en un laberinto para salvar sus intereses. En la actualidad, basta mirar a nuestro alrededor para ver que sigue habiendo encantadores que convierten el mundo en un lugar hostil para la mayoría, regido por unas leyes inexorables y del que se pretende borrar la memoria y el futuro. Igual que el hidalgo manchego, tenemos que saber y decir ahora quiénes somos, para poder elegir y construir un mundo sin apariencias, a la medida de los seres humanos, de los hombres y de las mujeres, porque no olvidemos que la libertad que proclama Don Quijote en el capítulo cincuenta y ocho de la segunda parte de esta obra, es la misma que reivindica la pastora Marcela, libertad para vivir como quiera, por ejemplo, para salir de noche sin miedo... Cervantes fue un converso, un cautivo en Argel, un erasmista que defendía la libertad de juicio y las ideas del Renacimiento frente al espíritu de la Contrarreforma y, consciente de las contradicciones de su momento histórico, crea un personaje con apariencia de loco pero, en realidad, no es que no entienda el mundo, es que quiere transformarlo. Pues de todo eso -de los laberintos que construye el sistema para alienarnos y deshumanizarnos, de la conciencia, de la libertad y de la voluntad de transformar el mundo- hablamos cuando hablamos del Quijote. Sigamos hablando.