El Giribaile no tiene quien lo quiera Visitantes en el embarcadero construido en el embalse del Giribaile. / J.A.GARCÍA-MÁRQUEZ La Diputación lo achaca al miedo por el escaso conocimiento del sector y a la falta de «cultura del agua» en la zona y abre ahora una ronda de negociaciones. Ninguna empresa se ha presentado a las dos licitaciones realizadas para adjudicar su gestión LORENA CÁDIZ JAÉN Miércoles, 6 junio 2018, 12:28

El Giribaile no tiene quien lo quiera. Un proyecto histórico para conseguir la explotación turística de los embalses de la provincia, que se hizo realidad en 2016 con la construcción de una serie de instalaciones por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial en los pantanos de El Tranco y el Giribaile, se ve ahora truncado, en el caso del segundo, por la falta de empresas interesadas en explotarlo.

En el año 2016 se licitó por primera vez la gestión del complejo turístico sin que se presentara ninguna empresa. El proceso, por tanto, quedó desierto. Y ahora, en 2018 se ha vuelto a hacer y de nuevo no se ha presentado ninguna empresa. Desde la Diputación Provincial, encargada del proceso, su diputado de Turismo, Manuel Fernández Palomino, reconoce que están «sorprendidos».

«La primera vez que el contrato quedó desierto entramos en contacto con círculos empresariales para ver que pasaba, saber si la oferta no les resultaba interesante, si habíamos hecho algo que no era la línea correcta. Esos empresarios nos explicaron que la oferta podría ser más interesante y equipábamos la cocina de la zona de cafetería, una actuación que no resultaba muy costosa para la Diputación, dentro del presupuesto de la obra, y que podía ser clave para las empresas aspirantes, casi todas pequeñas», explicó el diputado.

Todo eso se hizo con una inversión por parte de la Diputación de casi 80.000 euros. Y además se redujo también el canon mínimo, establecido en 2.000 euros al año, «sólo a partir del tercer año del contrato de los ocho que abarca la concesión con posibilidad de prórroga por otros ocho».

Pero todo eso no ha servido de cara a esta nueva convocatoria y eso que el diputado insiste en que se trata de un proyecto «interesante para una comarca que necesita de oferta turística y que potencie las actividades que hay alrededor». «Estamos ante un paisaje precioso y un proyecto avalado por un plan de viabilidad que hablaba de «un primer año y un segundo con una necesidad de inversión, pero que en el año 8, pagados todos los gastos, planteaba unos beneficios anuales entre 20.000 y 25.000 euros».

A eso se suma la experiencia que está teniendo el Tranco, donde los empresarios que se quedaron con la gestión turística están funcionando con un éxito considerable. Son casos similares, aunque también con grandes diferencias, como el propio diputado reconoce, ya que el Tranco está ubicado en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, lo que garantiza un flujo de público.

El Giribaile, situado término municipal de Vilches, en la comarca del Condado, está en una zona que no tiene mucha experiencia en este tipo de negocios. «Estos días hemos estado analizando de nuevo lo que ha ocurrido con empresarios de la zona y de fuera y lo que creemos es que estamos hablando de servicios novedosos en el entorno y en la provincia, y hay incertidumbre entre los empresarios». «Tampoco es una zona con mucha cultura del agua y eso hace que puedan estar dubitativos», consideró el diputado.

Abrirá seguro

Aún así, Fernández Palomino aseguró ayer que van a seguir trabajando en diferentes líneas para ponerlo en marcha y «estamos convencidos de que así se hará». Por lo pronto, ahora se abre un periodo de negociación con empresas, que es lo que contempla la Ley de Contratación, para ver si finalmente alguna da un paso adelante. Y sino, el diputado aseguró que otra opción es abrir las instalaciones para actividades concretas, ya sea a través de la propia Diputación o de una empresa externa que lleve a cabo un acto concreto.

Hay que recordar que la actuación inicial en el embalse supuso una inversión de un millón de euros, por la que se construyó un edificio de usos múltiples, que consta de planta baja y semisótano con forma semicircular y vistas panorámicas hacia el embalse, y que aglutina todos los servicios desde cafetería a punto de información pasando por tienda, salón de usos múltiples, vestuarios y almacenes. También se dotó de una zona de ocio con un merendero y un paseo. En el pantano se hizo un estacionamiento de embarcaciones y un pantalán flotante que da acceso a la rampa de varada que permite llegar al embalse desde la zona de estacionamiento hasta el agua.

Después de aquello se invirtieron 2,4 millones euros para mejorar los accesos hasta el pantano, y más tarde se hizo la inversión para la dotación de la cocina y otros 55.000 euros más para reparar el pantalán que sufrió desperfectos durante los meses de la sequía.