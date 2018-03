El futuro del alcalde de Jaén, al margen de la sentencia del PGOU

El alcalde jienense, Javier Márquez Sánchez, afirma tener "más que tomada" la decisión de presentarse o no a la alcaldía como candidato del PP en las elecciones municipales del año que viene, pero que lo hará público cuando su partido lo decida. Ha sido a preguntas de los periodistas sobre si la anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Jaén, aprobado en su etapa como concejal de Urbanismo, le ha hecho cambiar de opinión. "Miento si digo que no sufro con esto, pero no me achanta, me cansa. Solo de pensar en volver a la situación de 2011 (cuando inició la elaboración del PGOU), pero con un escenario nuevo (sin mayoría absoluta), es para salir corriendo. Pero no me achanta", ha repetido.

Márquez ha añadido que al menos conoce el paño ("Esta experiencia ya la he vivido", ha apuntado) y que le anima trabajar por las futuras generaciones y sacar el PGOU del actual atolladero. "Hay que luchar por nuestros hijos y, si te tienes que partir la cara, te la partes", ha enfatizado tras calificar de "desgracia" que los jóvenes se tengan que ir fuera de Jaén a buscar trabajo. Y ha pedido disculpas por tener que cambiar su agenda y no poder recibir a ciudadanos y colectivos como tenía previsto, pero que desde que conoció la sentencia del TSJA está centrado en el PGOU.

Sobre la decisión judicial, la considera un "castigo" y una "ortodoxia" excesivos, ya que, no es que el PGOU de Jaén no tenga medidas medioambientales, sino que no tiene las que dice la Unión Europea, de la que ha dicho que no siempre acierta. Una sentencia por un aspecto que anula "todo el trabajo" hecho durante años y que "lastra a muchas ciudades", temiendo que el próximo en anularse sea el PGOU de Sevilla.