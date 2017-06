Las Fuentezuelas critica las obras sin diálogo en Fuente de la Mimbre Vegetación anterior en la calle del barrio. / IDEAL «Tenemos la certeza de que el lavado de cara que se está haciendo para corregir las filtraciones de agua a los bloques es un parche y un derroche del dinero público», añade la asociación J. M. L. Jaén Viernes, 30 junio 2017, 01:24

La asociación vecinal Fuente del Árbol expresa su malestar por la «ignorancia y ceguera que el señor alcalde tiene a los vecinos afectados y a la asociación» en las obras de reparación de la calle Fuente de la Mimbre, en Las Fuentezuelas, que visitó «a escondidas» el lunes, «ya que no ha querido oír, desde hace años», la opinión de los 750 vecinos y sus presidentes de comunidades, con escritos y solicitudes de audiencia que han sido «ignorados».

«Tenemos la certeza de que el lavado de cara que se está haciendo para corregir las filtraciones de agua a los bloques es un parche y un derroche del dinero público», añade la asociación, que critica que el Ayuntamiento culpe al vandalismo y a los dueños de perros, «cuando oculta que la verdad es la responsabilidad que tienen sus compañeros de gobierno en la época del señor Sánchez Herrera, que fue quien firmo la recepción de las calles del barrio, a sabiendas - por los escritos de esta asociación - de que no estaban bien construidas».

A su juicio, la reparación actual no ataja las causas que originan las filtraciones, no realiza un muro que sostenga el terreno del parque, no construye imbornales, no interviene en las calles adyacentes, destruye 230 arbustos y muchos metros de barandilla, etcétera. Por lo que la asociación pedirá a la Diputación, como cofinanciadora, que supervise la obra y pida responsabilidades por este «derroche».