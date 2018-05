«Para frenar una agresión en la consulta: mano izquierda y llamar a un compañero» El comandante Lozano, en su despacho de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén. / L. CÁDIZ «Las patrullas siempre han vigilado y actuado en los centros de salud, pero ahora queremos ser más visibles, que sientan que estamos siempre disponibles» Francisco José Lozano Cerdán Interlocutor sanitario de la Guardia Civil LORENA CÁDIZ JAÉN Domingo, 20 mayo 2018, 03:17

El comandante jefe de Operaciones y Policía Judicial, Francisco José Lozano Cerdán, cuenta ahora entre sus cometidos, con la tarea de vigilar de cerca qué está ocurriendo en los centros de salud de la provincia. Médicos, enfermeros, celadores agredidos o amenazados que se sienten desprotegidos. Esa es una realidad que el Gobierno quiere combatir, entre otras medidas, con la creación del interlocutor policial sanitario. Para los grandes núcleos de población, en Jaén, se ha nombrado a un representante de la Policía Nacional. Para el resto de la provincia, está al frente el comandante Lozano.

-¿En qué consiste el trabajo de un interlocutor policial sanitario?

-Nuestra misión es tratar de recopilar la mayor información posible sobre la actividad delictiva contra el personal sanitario. No es algo nuevo, lo que ocurre es que ahora se le ha dado un giro para hacerlo más efectivo. El objetivo es tratar de reducir las agresiones, incidentes en centros de salud y robos contra el patrimonio. Para eso lo primero es saber qué problema existe. Qué está ocurriendo. Hasta ahora teníamos conocimiento por las denuncias que se ponen en el puesto de la Guardia Civil, pero queremos ir más allá. Hay casos en los que van directamente al Juzgado, y nosotros no tenemos conocimiento. Esta figura lo que intenta es reforzar los canales de comunicación con todos los entornos que trabajan con el personal sanitario y poder después diseñar determinadas pautas e intentar disminuir esos casos.

«En Jaén no hay ese aumento de agresiones que existe a nivel nacional. Aquí la incidencia es escasa y dispersa»

-Eso significa, que de momento, no está interviniendo en los centros de salud u hospitales?

-Siempre se ha intervenido y se sigue haciendo. Una de las misiones de las patrullas de servicio ha sido siempre pasarse por el centro de salud para ver cómo estaba la situación, a horas en las que se sabe que puede haber más pacientes, o intervenir en caso de que pudiera producirse un robo y dando seguridad al personal que está allí trabajando. Ahora se hace lo mismo, pero se ha mejorado la comunicación, tanto con los profesionales, como con organismos como los colegios, sindicatos... Ser más visibles y estar siempre a su disposición.

-Este año los médicos han recibido una circular con su teléfono y el del interlocutor sanitario de la Policía Local. ¿Cuántas veces le ha sonado ya ese teléfono?

-Hasta el momento me ha sonado dos veces. Lo que se les dijo al personal sanitario es que en el momento en que se produzca una incidencia tienen que llamar al 062. Lo que hago yo, como interlocutor, es hacer un seguimiento después de lo que ha ocurrido. Si lo han pasado al Juzgado, como ha ido a testado, hablar con el fiscal para ver cómo evoluciona el caso. Por eso cuando me llega alguna llamada, no es una emergencia, sino sobre un caso que ya se ha producido y quieren informarse sobre lo que pueden hacer. También puede ser un caso antiguo y el profesional quiere preguntar en qué situación está.

-Los sindicatos aseguran que más del 90 por ciento de los sanitarios han sufrido alguna agresión verbal o física a lo largo de su carrera, pero eso no se traduce en denuncias. ¿Por qué cree que no se denuncia?

- Eso es algo que estamos tratando de cambiar con la creación de esta figura. Lo que se le dice a ellos en las reuniones es que formulen denuncias cuando les ocurre un episodio de esas características. Todo esto surge porque, determinados observatorios, habían detectado un aumento de las agresiones a nivel nacional, pero esa es una realidad que no se puede trasladar a la provincia. En la demarcación de la Guardia Civil no hemos observado ese incremento, hay un número bastante bajo de casos, y además están dispersos por toda la geografía de la provincia. No hay ningún patrón ni ninguna zona conflictiva. El problema es que dentro del ejercicio de su profesión si se pueden producir insultos o amenazas que no lleguen al grado de delito, pero que les afecta.

-¿Cuántas denuncias se han producido en los últimos años?

-Entre 2016, 2017 y lo que va de 2018 se han producido 15 denuncias. De esas, en este año, se han presentado solo tres denuncias. Una por amenazas, otra por acoso y otra contra la intimidad por publicaciones en redes sociales contra un profesional. Uno fue Baeza, otro en Castillo de Locubín y otra en Orcera. Como he dicho antes, la incidencia es escasa muy dispersa.

-¿Son más conflictivas las consultas de las zonas rurales o de las grandes ciudades?

-En principio los datos apuntan a que los mayores problemas se dan en las ciudades, sobre todo en los centros hospitalarios. Lo que es cierto es que hay que diferenciar entre la situación de los profesionales de los hospitales y los de los centros de salud. Muchos de los profesionales que trabajan en el centro de salud de un pueblo, viven en ese pueblo. Eso supone que cualquier rencilla que tienen con un vecino del pueblo en la consulta, va a trasladarse a fuera de la consulta. En muchos casos así no denuncian por miedo o por incomodidad y no tener mayores problemas.

-Es más habitual que sea una mujer la que se sienta amenazada por un paciente?

-Sí, es más habitual. El perfil más frecuente es el de mujer y joven, normalmente con la carrera terminada recientemente.

-¿Qué consejo se le puede dar a un sanitario cuándo ve que la situación en la consulta se está poniendo complicada?

-Cada circunstancia es distinta, pero lo primero es tener buenas dotes de comunicación, o dicho de otra forma, mucha mano izquierda. Y si ve que es un episodio que puede agravarse, debe de intentar reconducir la situación o pararla para llamar a un compañero y que entre alguien más en la consulta. Si entra otra persona igual la situación se frena o se reconduce.

-En la tarea del interlocutor sanitario se contempla también trabajar en materia de prevención.

-De momento no se nos ha pedido, pero si se pidiese, sí se podrían organizar talleres. Pero sí se que la Delegación de Sanidad ofrece formación en ese sentido, para darle herramientas a los profesionales y que sepan manejar mejor cualquier situación conflictiva.