Un PP fracturado pone en marcha los congresos locales

El comité de dirección del PP ha abordado este lunes el reglamento que regirá los congreso locales del partido en los municipios de la provincia, un proceso que durará hasta diciembre y marcado por la fractura interna que dejó el congreso provincial, pendiente de que el Comité Autonómico de Derechos y Garantías del PP andaluz se pronuncie y de la decisión que pueda adoptar el Juzgado de lo Civil número 2 de Jaén, que la semana pasada admitió a trámite la demanda presentada por el sector crítico con la actual dirección provincial.

"En cuanto a la demanda interpuesta por una parte del partido, no nos vamos a manifestar", ha declarado el nuevo secretario general del PP en la provincia, Francisco Palacios. "Está en manos de los tribunales y, las resoluciones que haya en su día por parte de este tribunal, serán acatadas por nosotros, como no puede ser de otra manera", ha añadido. Estaba previsto que hablara a los periodistas el nuevo presidente, Juan Diego Requena, pero por motivos de agenda ha llegado más tarde a la reunión.

Este comité de dirección ha sido convocado para abordar cuestiones internas. Palacios ha dicho que los vicesecretarios están trabajando cada uno en su área. "El partido empieza a llegar ya a todos los rincones de la provincia, para imprimirle el funcionamiento que ya habíamos anunciado durante el congreso provincial, con esos principios por los que se va regir esta dirección provincial", ha declarado Palacios. "El contacto con todas las estructuras del partido es algo que el presidente, Juan Diego Requena, anunció, para hacer partícipes y poner en valor a todo el capital humano que tiene el partido, para que el fin de nuestro partido, que es ganar al PSOE y llegar a las instituciones para trabajar por los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia, sea una realidad".

Expedientes

En el orden del día de hoy no han figurado los expedientes disciplinarios anunciados en la reunión anterior a quienes durante el proceso congresual profirieron "insultos o desconsideración a militantes o dirigentes". "Se siguen teniendo en cuenta, se está recopilando información y se transmitirá a los órganos del partido competentes. No vamos a estar constantemente pendientes de los expedientes, pero sí vamos a estar observando" para que no se repitan, según el número dos del PP en la provincia.

"Desde el minuto uno - añadió -, esta nueva dirección provincial ha estado trabajando para unir el partido, por cohesionar y hacer posible la integración de las dos partes que llegaron al congreso. Y puedo decir que se ha hecho todo lo humanamente posible. También es verdad que tampoco hemos encontrado una correspondencia desde la otra parte, por lo menos al nivel de compromiso que es necesario para trabajar por un proyecto político común.