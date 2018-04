Fuera de foco Opinión | La Zaranda Después de que cinco bestias te inviten a entrar en un portal y lo cierren, hagan contigo como mujer toda aberración forzada que les parezca y al final se considere que tan solo es punible el hurto del móvil MANUEL MOLINA JAÉN Domingo, 29 abril 2018, 18:35

Perplejo en la misma medida que indignado escucho la noticia de la sentencia judicial en el caso de 'La manada'. No doy crédito. ¿Cómo es posible que se haya catalogado de abuso y no de violación un hecho tan explícito? Pero lo peor viene después con la aclaración del voto particular. Después de que cinco bestias te inviten a entrar en un portal y lo cierren, hagan contigo como mujer toda aberración forzada que les parezca y al final se considere que tan solo es punible el hurto del móvil. La indignación en este caso es la misma que la impotencia. ¿Cómo podemos tener esos jueces amparados por un código penal? Esto no debe quedar así.

Mi cabeza intenta aclarar el turbio mensaje y asimilarlo. Me quedaba algo aún más triste aún para reflexionar sobre el asunto. ¿Y si se tratara de un caso no mediático? En esta sentencia hemos podido seguir la evolución del caso dada la gravedad y singularidad de los descerebrados. Mi cuestión es la siguiente como una ecuación que debemos despejar: ¿qué ocurre en sentencias que pueden contener el argumentario de esta y no existe la presión social que provoca el esclarecimiento? Me entristece que estemos en tales manos para juzgar y que interpreten la justicia de tal modo. Cualquier mujer quedaría al albur de la ignominia por el hecho de que un 'juez macho' valorara la actitud defensiva de una 'víctima hembra'. Es muy triste, irritante.

Tengo una hija pequeña, en edad de trasnochar como ha decidido nuestra sociedad del siglo XXI, que ha aceptado el ocio de fin de semana como todas las jóvenes de su edad y después de esta sentencia he comprendido que ahora mismo se trata tan solo de un simple bombo de lotería en el que eres un simple número que puede ser elegido por la barbarie para perpetrar sus siniestros planes. Si ocurriera una desgracia parecida sentiría dos violaciones: una, la física, la de los malnacidos, y otra, la moral, la de los jueces que le hubiesen robado el mínimo derecho a creer su verdad. Una doble violación.

Me preocupa ese papel de varón desde una doble vertiente. El que interpreta una ley a sabiendas de que su fallo perfectamente podría haberse decantado más hacia la dignidad de la víctima, como he podido escuchar a otros colegas, no cualquiera con la misma lega indignación mía, sino otros jueces que se esperanzan en el recurso para la revisión del entuerto, la única esperanza que nos queda.

Y una reflexión más. ¿qué hemos hecho como sociedad para criar a esos cinco deplorables personajes siniestros, los acusados? Unas familias en teoría normales y unos tipejos en apariencia también normales se convierten en cazadores sexuales, buscando una víctima y atacando con saña, aflorando sus peores instintos para después intentar convivir en la supuesta normalidad, alguno incluso como autoridad. ¿Qué nos está pasando?, ¿de dónde proviene esa enfermedad moral? Y sobre todo ¿Cómo podemos defendernos? Nos hemos quedado huérfanos de esperanza, entregados al más triste pensamiento que se puede tener sobre la justicia: que no me pase a mí, ni a los míos.