El fiscal pide 5.700 euros a una mujer por denuncia falsa contra su exmarido Imagen de archivo de una mujer entrando al juzgado de Violencia contra la Mujer. / IDEAL El hombre fue detenido, pasó una noche en el calabozo y al día siguiente quedó libre pero con un alejamiento vigente casi dos meses JUAN ESTEBAN POVEDA JAÉN Domingo, 13 mayo 2018, 00:02

Una mujer de 45 años que responde a las iniciales F.C.A. será juzgada la próxima semana en el Penal 3 de Jaén acusada de un delito de denuncia falsa. Según el fiscal, le contó a la Policía que su exmarido la amenazaba, siendo esto mentira. Le piden 2.700 euros de multa y que indemnice a su supuesta 'víctima' con 3.000 euros.

Como resultado de la denuncia que el Fiscal considera falsa, el hombre fue arrestado, pasó una noche en el calabozo y luego tuvo que vivir con una orden de alejamiento durante casi dos meses.

Según la acusación pública, F.C.A. fue a la comisaría de la Policía en Jaén el día 7 de abril de 2017 y le contó a un agente, «inverazmente» según el Ministerio Público, que su ex marido «frecuentemente le decía puta, guarra, me cago en tus muertos, me has metido dos veces en el calabozo y te tengo que ver en la cárcel y si no muerta, te voy a hacer la vida imposible».

A raíz de estas manifestaciones se incoaron diligencias penales en el juzgado de Violencia Contra la Mujer.

De acuerdo con los protocolos establecidos por la ley, el hombre fue detenido el mismo día en el que se puso la denuncia. Fue puesto a disposición judicial al día siguiente, y quedó en libertad con cargos. Se le puso una medida de prohibición y comunicación con la mujer que estuvo vigente hasta el 1 de junio. Ese día el juzgado archivó las actuaciones.

La fiscalía encontró indicios de que podría encontrarse ante un caso de denuncia falsa, investigó y acabó presentando cargos contra la mujer, que de denunciante pasó a verse como denunciada y a tener cita en un banquillo de acusados.

Los casos de denuncias falsas en asuntos de violencia de género se dan en los juzgados jienenses de forma excepcional. En la último balance anual de la sección de la Fiscalía de Jaén especializada en la lucha contra los malos tratos solo hay constancia de un caso. Con más de 1.700 denuncias en esta materia al año.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias falsas suponen el 0,01% del total referidas a violencia doméstica.

La fiscal delegada en asuntos de violencia de género en Jaén, Gracia Rodríguez Velasco, siempre ha destacado que la Fiscalía actúa con rigor cuando se encuentran indicios de denuncia falsa.

Según datos estadísticos de años anteriores, alrededor del 30% de las denuncias acaban en una sentencia judicial condenatoria. La mitad de las denuncias acaba archivada en fase de instrucción, bien de forma definitiva o provisionalmente. Casi siempre por falta de pruebas o porque la denunciante decide no seguir adelante.

Fiscales y jueces que trabajan a diario en asuntos de violencia de género suelen indicar que por la propia naturaleza de estos delitos, que ocurren normalmente en el hogar, sin testigos, muchas veces es difícil que se puedan presentar pruebas ante la Justicia. Además, el hecho de tratar con sentimientos hace que en muchos procesos la denunciante desista. Lo que no quiere decir que se trate de denuncias falsas.