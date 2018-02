Fernández de Moya niega haber impedido el acuerdo en el PP Fernández de Moya abraza a Requena en el congreso provincial del PP. / Lorena Cádiz Afirma que su partido es "profundamente democrático" y que las discrepancias, de puertas adentro JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Viernes, 2 febrero 2018, 19:52

El anterior presidente provincial del Partido Popular y ahora presidente de honor, José Enrique Fernández de Moya, ha negado este viernes en Jaén, a preguntas de los periodistas, que interviniera en la crisis interna y desbaratara el acuerdo que había, como le acusan los críticos del partido. "Yo tengo mucho trabajo (es secretario de Estado de Hacienda), hace una hora he estado hablando con dos ministros", ha puesto como ejemplo. "No me toca estar en el día a día de mi partido, corresponde a la dirección provincial, que tiene todo mi respaldo", ha añadido.

Fernández de Moya, no obstante, ha dicho estar al tanto de lo que ocurre en el PP jienense y mantener contactos frecuentes. "Siempre estaré al lado de mi partido y todo lo que tenga que opinar lo diré siempre en el ámbito interno de mi partido. A mí siempre me van a encontrar construyendo partido", ha dicho como crítica implícita hacia los críticos, a los que no ha citado y, cuando ha sido preguntado por ellos, ha contestado que "han dejado de militar", a la vez que otros se han afiliado, y que respeta las decisiones de cada cual.

El presidente de honor del PP jienense ha instado a su partido a que se centre en las elecciones municipales y europeas del año que viene y en explicar su proyecto. "Yo, a mi partido le pido esfuerzo, trabajo y explicar lo que hacemos", ha subrayado antes de aludir a los "insultos y descalificaciones muy gruesas" que afirma haber recibido, él y el presidente de la comisión organizadora del congreso provincial del año pasado, Javier Calvente, responsables según los críticos del "pucherazo" del congreso y de no acatar las decisiones del comité de derechos y garantías del partido.

"A mí solo falta que me acusen de haber matado a Manolete. Pero he desarrollado unas espaldas muy anchas", ha dicho antes de insistir en mirar hacia adelante. "Voy a trabajar de la mano de la dirección provincial, elegida democrática en un congreso". Dirección presidida por Juan Diego Requena y a la que dio, como ha recordado, su apoyo el año pasado, una vez que no pudo presentarse a la reelección como quería. "Yo no he renunciado, lo que ha habido ha sido una decisión de hacernos incompatibles", dijo por entonces a la prensa, de puertas afuera.