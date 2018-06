Fernández de Moya declara ante el juez y niega que firmara facturas También lo hacen como investigados en el 'caso Matinsreg' la concejala Rosa Cárdenas, un técnico y el empresario JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Martes, 5 junio 2018, 13:18

Enorme expectación a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén, donde a las 11 de la mañana de este martes ha llegado para declarar como investigado el secretario de Estado de Hacienda en funciones y anterior alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, poco después de que lo hiciera la concejala de los Servicios Técnicos Municipales de la capital y alcaldesa accidental en agosto de 2012, Rosa Cárdenas, así como el técnico municipal que conformaba las facturas y el empresario de Matinsreg, la empresa zamorana que entre 2012 y 2013 fue contratada «de facto» para el mantenimiento de fuentes y demás, y cuyas elevadas facturas generaron «un quebranto patrimonial para el Ayuntamiento superior a 3.600.000 euros», según el auto judicial.

Fernández de Moya ha dicho estar «tranquilo» y no ha hecho más declaraciones por indicación de su abogado al llegar al juzgado, situado en la calle Carmelo Torres, acompañado del secretario general del PP provincial, Francisco Palacios; del vicesecretario de Organización, Miguel Contreras, y del también concejal de Mantenimiento Urbano de la capital, Juan José Jódar. A la salida, y ante la insistencia de la prensa, ha asegurado que él no firmó ninguna factura y ha añadido que por respeto a la Justicia no iba a decir nada más. Por su parte, la concejala Rosa Cárdenas ha estado acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Ruiz, y no ha hecho declaraciones.

Frente al juzgado se han concentrado desde primera hora de la mañana miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que han gritado contra el secretario de Estado cuando ha llegado, separados por un amplio despliegue del Cuerpo Nacional de Policía. En sus pancartas se podía leer 'Fuera ladrones de las instituciones, a la cárcel y que devuelvan lo que han robado' y 'Contra su corrupción y nuestra pobreza, lucha obrera'.

Entre los presentes, el que fuera responsable provincial del SAT y concejal de Jaén en Común (JeC), Andrés Bódalo, cargo institucional que tuvo que dejar cuando entró en prisión, el 30 de marzo de 2016, para cumplir una condena de tres años y medio por agredir al entonces teniente de alcalde del Ayuntamiento de Jódar durante una protesta de jornaleros en 2012. Bódalo ha entretenido hoy la espera ante el juzgado 'informando', megáfono en mano, a Fernández de Moya sobre el menú de la prisión. También se ha escuchado «José Enrique, sé fuerte» y gritos también contra Rajoy, Susana Díaz, Pedro Sánchez, Chaves y Griñán, a lo que han aconsejado «pico y pala».

Auto judicial

El auto judicial del 'caso Matinsreg' señala que, de ser ciertos los hechos expuestos en el informe de la Guardia Civil, podían constituir delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias. Habla también de una «designación 'de facto' de la empresa» por parte del entonces alcalde y de que las facturas presentadas, «según el informe, pudieran ser calificadas como falsas, incorporando conceptos y servicios no ejecutados realmente, lo que supuso el enorme incremento del precio para el erario público» del Ayuntamiento, «incrementando enormemente el precio de los servicios y los productos facturados (no empleados realmente)» para «generar un sobrecoste de considerable gravedad».

Facturas a las que el técnico municipal daba el visto bueno «sin comprobar la ejecución de los trabajos, ni el empleo de los materiales que se facturaban, según se deduce de la documentación y comprobaciones efectuadas por la Guardia Civil», que también considera falsas «gran cantidad de horas de trabajo no realizadas, de imposible ejecución con el personal de la empresa ilícitamente designada».