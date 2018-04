El 'ave fénix' del volante Simón Cruz Mondéjar, es jugador de parabádminton, tras sufrir un accidente laboral que le dejó al borde de la muerte, el iliturgitano se rehizo para ganar medallas con España con una pierna de carbono y una voluntad de hierro MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS ALMERÍA Domingo, 22 abril 2018, 02:42

Tuve un mal día y luego años muy buenos», comenta Simón Cruz con naturalidad, esbozando una sonrisa. El mal día fue en 1999 cuando una máquina le trituró la pierna mientras trabajaba en un molino de orujo y pasó horas sin respuesta y perdiendo sangre pensando que hasta ahí había llegado; los buenos años, a partir de 2007 cuando, ya con una pierna de fibra de carbono, descubrió el parabádminton (bádminton para deportistas paralímpicos) y empezó a ganar medallas internacionales con España, lo que propició además el reencuentro con la que había sido el amor de su niñez, hoy madre de sus hijos. «Con el parabádminton empezó una racha que me dura hasta hoy. Y que dure, que dure», se carcajea. «No me puedo quejar. Soy feliz», apostilla. Lo parece.

Nació por primera vez hace 42 años justo mañana, en Andújar. Cuando se echa la vista atrás a cualquiera le da la impresión de haber vivido muchas vidas en una sola, con momentos de los que parece que ha pasado una vida. En su caso es verdad. El iliturgitano es de esas personas que puede decir que ha vivido dos vidas. La primera acabó cuando tenía 22 años.

«Trabajaba en un molino de orujo, me pilló la pierna y la trituró. Estuve ahí pillado cuatro o cinco horas, saliendo sangre. Pensé que me moría. Lo pasé tan mal que cuando me vi en Linares en el hospital estaba contento de poder vivir, no pensaba en la pierna», asevera. No hay lamento en sus palabras. Su voz derrocha energía. «Estuve cinco meses ingresado y con una sonrisa. Lo pasé tan mal... Desde entonces intento llevarla siempre, cada uno tiene sus cosas y sus días, pero fue como un máster para valorar lo que de verdad importa en la vida y disfrutar de ella. Pagué un peaje caro, pero me cambió el carácter, y pasé a ser más feliz», recalca.

Le dijeron que se olvidase del deporte o de simplemente correr. Había perdido la pierna por encima de la rodilla, complicado hasta para una prótesis. «Cuanto más me decían que no podría, más me motivaba para poder. Como diciendo 'Te vas a enterar'», rememora. Ya saben, esa atracción hacia lo prohibido, ese gusanillo que nos hace desear, nada más decirnos que no podemos hacer algo, hacerlo. Y se han enterado.

Ha conquistado siete medallas en Campeonatos de Europa (incluido el oro) y una plata en el Mundial de 2011 de Guatemala. Fue el primer jugador que ganó un título europeo y en llegar a dos finales de una misma competición. En sus redes sociales y whatsapp enarbola su lema: 'No hay nada imposible para los que creen'. Y no parece decirlo solo por el deporte.

Este fin de semana debía de estar en Huelva donde se celebra el Campeonato de España, pero volvió lesionado del telón de Aquiles el lunes de Dubai y muy a su pesar ha tenido que borrarse. Ahora piensa en junio en el Internacional de Irlanda. Gracias al deporte ha visitado medio mundo, desde Corea a Tailandia, pasando por Guatemala o Suiza.

El atractivo del bádminton llegó a su vida mucho antes que a la de la mayoría de españoles, a falta de siete años para que Carolina Marín conquistara el mundo y despertara el interés por un deporte minoritario en nuestro país (siete mil licencias entonces, frente a los cien millones de China). Siempre había practicado mucho deporte, sobre todo balonmano y fútbol sala y para recuperarse del accidente le recomendaron natación. En 2007, sin embargo, le hablaron del bádminton en Córdoba y se enganchó nada más probar.

Y eso que no era el deporte más fácil para su situación. Hay muchos movimientos explosivos y saltos para alcanzar el 'volante', y para personas con movilidad reducida, es complicado porque es muy rápido. Gracias a él salió por primera vez de España y no ha parado (al mundial de el Mundial de Bangkok, donde perdió por paliza y se juró que no le volvería a pasar; en la siguiente cita internacional ganó el bronce).

En su pierna de fibra de carbono en la que luce la bandera de España. A pesar de ello, y es el único lamento que se le escapa en toda la charla, ganar medallas siendo de este país «es un milagro». Comparado con las facilidades que dan en otros, en cuanto a becas y ayudas e infraestructuras y más, la diferencia es abismal.

Con Carolina, Jordan y Nadal

Entrena cuatro horas por la mañana de preparación física y de juego de dos a tres horas por la tarde. Tras seis años en Jaén lo hace ahora en Arjonilla, la cuna de este deporte en la provincia, y una vez al mes, durante una semana, en un centro de alto rendimiento en Alicante. Todo con la vista en 2020: los Juegos Paralímpicos de Tokyo. «Es muy difícil, porque solo van los siete mejores del mundo, pero voy a darlo todo», sentencia. «Mis hijos (una niña de 6 años y un niño de 3) se ponen muy tristes cuando me voy. Tengo fecha de caducidad», señala. Qué mejor broche.

Y todo sin una beca ahora mismo. Jubilado desde el accidente, «con una pequeña paga», abona de su bolsillo gran parte de los viajes, entrenamientos y demás. Cuenta únicamente con el apoyo de alguna empresa privada. «Tengo mi hipoteca, mi luz, mis hijos...», apunta. El miércoles se reunirá con Diputación para estudiar algún tipo de patrocinio, que ya fructificó en el pasado.

Su ambición por mejorar le ha llevado siempre a entrenar con personas sin discapacidad y jugar competiciones de bádminton para no discapacitados. «Es mi vida. Este deporte me ha dado todo. Incluso por este deporte conocí a mi mujer», explica. No la conoció en realidad, porque era «mi amor de la infancia», pero sí que propició un reencuentro, tras años viviendo ella en Barcelona.

Carolina Marín es su referente. «Pasé una semana con ella en una residencia en Madrid y es increíble, como jugadora y persona». Y le encantaría cruzarse con sus otros dos ídolos: Jordan y Rafa Nadal.

Entre sus colaboradores estos años, el jienense Gustavo López, a la postre seleccionador nacional de parabádminton, del que ha llegado a decir que es «su hermano». Juntos, con su pierna de carbono, un brazo de acero y una voluntad de hierro, no ha parado de cosechar éxitos. Encarnando su lema: «El éxito no está en ganar siempre, sino en nunca rendirse».