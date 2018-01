Felipe López acusa al Consistorio de «dilatar» la puesta en marcha Imag'en del tranvía de Jaén en un recorrido en pruebas. / IDEAL En cuando al anuncio del Ayuntamiento de no asistir a la reunión técnica del 31 de enero, recalca que tendrán que «dar una explicación» LAURA VELASCO JAÉN Sábado, 27 enero 2018, 00:35

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se reunió ayer con miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén para informarles sobre la propuesta alcanzada entre Junta y Diputación para reactivar el tranvía de la ciudad. Antes del encuentro, el consejero le achacó al Ayuntamiento de Jaén no haber cumplido «con la parte que le tocaba», aún después de dejarle el déficit de explotación en «solo un 40%». «No hay deuda, salvo la que tiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Al alcalde le vamos a dar las reuniones que quiera, no se puede refugiar en eso, interlocución ha tenido toda la que ha querido», indicó.

Felipe López acusó al Ayuntamiento de «dilatar» la puesta en funcionamiento del tranvía. «La paradoja aquí es que la Junta viene en auxilio del Ayuntamiento, que no puede pagar los trenes, se amortiza solo una parte de la deuda girada y ahora es deudor respecto al Ayuntamiento la Junta de Andalucía. Es alucinante», recalcó, para añadir que el Consistorio debe pagar a la empresa una deuda «en cómodos plazos, con un periodo de amortización de 17 años y pagos trimestrales de menos de 290.000 euros».

Explicó que los pagos remitidos al Ayuntamiento hasta la fecha para la adquisición del material móvil asciende a 8,9 millones, de los que solo ha sufragado hasta el momento 6,2 millones, cifra en la que se incluye el importe principal de la deuda (3,8 millones) y también los intereses de recargo y demora aplicados conforme a la legislación vigente.

En cuando al anuncio del Ayuntamiento de no asistir a la reunión técnica sobre el tranvía del próximo 31 de enero, el consejero aseguró que el Consistorio «tendrá que dar una explicación». «Dicen que tiene que ver con el 'postureo' del consejero y la foto. Esta sería la quinta reunión técnica, en ninguna de las cuales he estado. No he ido a ninguna ni pensaba ir a esta, así que no hay foto ni hay 'postureo'», destacó.

Lamentó, igualmente, que «frente a la sustantividad en el trabajo de la Junta está la inanidad» municipal para avanzar, al tiempo que reiteró su disposición a «mantener las reuniones que hagan falta con el alcalde para aclarar todo lo relacionado con la deuda», como las que ya ha mantenido con Márquez, junto al presidente de la Diputación, Francisco Reyes, sobre el tranvía.

«Esfuerzo compartido»

También habló del «esfuerzo compartido» para asumir el déficit de explotación, que quedaría repartido en una 40% para el Ayuntamiento jienense, otro 40% para el Gobierno andaluz y el 20% restante, la Diputación. Al respecto, valoró «el gran esfuerzo» de esta institución para, «sin tener responsabilidad en este sistema de transporte», aportar ese porcentaje vía patrocinio en un servicio que «tiene un carácter urbano en su trazado pero también tendrá un uso metropolitano al captar usuarios procedentes de la provincia».

López recalcó, asimismo, que «es un despilarado social que el tranvía lleve parado siete años» y remarcó que «es insoportable que una infraestructura de esta naturaleza, con una inversión que supera los 120 millones, no esté al servicio de la ciudad».

En este sentido, se refirió a «los múltiples beneficios» que comporta para la calidad del aire, la reducción del tráficos, la rapidez y seguridad en los desplazamientos y lo efectos positivos para el medio ambiente y el clima, beneficiándose así de todas las ventajas de un sistema moderno y sostenible que ya disfrutan muchas ciudades de Europa.

El tranvía de Jaén, construido por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011, consta de un trazado de 4,7 kilómetros que discurre íntegramente en superficie y a lo largo del itinerario se distribuyen diez paradas para prestar servicio a los principales equipamientos públicos de la ciudad: estaciones de ferrocarril y autobuses, la Universidad, la zona hospitalaria, la zona comercial del centro urbano y las áreas industriales y empresariales de Los Olivares y Nuevo Jaén.