Felipe López acusa al Ayuntamiento de "dilatar" la puesta en marcha del tranvía de Jaén Le achaca no haber cumplido "con la parte que le tocaba", aún después de dejarle el déficit de explotación en "solo un 40%" LAURA VELASCO JAÉN Viernes, 26 enero 2018, 14:56

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, se ha reunido con miembros del Consejo Social de la Universidad de Jaén para informarles sobre la propuesta alcanzada entre Junta y Diputación para reactivar el tranvía de la ciudad. Antes del encuentro, el consejero le ha achacado al Ayuntamiento de Jaén no haber cumplido “con la parte que le tocaba”, aún después de dejarle el déficit de explotación en “solo un 40%”. “No hay deuda, salvo la que tiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía. Al alcalde le vamos a dar las reuniones que quiera, no se puede refugiar en eso, interlocución ha tenido toda la que ha querido”, ha indicado.

Felipe López ha acusado al Ayuntamiento de “dilatar” la puesta en funcionamiento del tranvía. “La paradoja aquí es que la Junta viene en auxilio del Ayuntamiento, que no puede pagar los trenes, se amortiza solo una parte de la deuda girada y ahora es deudor respecto al Ayuntamiento la Junta de Andalucía. Es alucinante”, ha recalcado.

En cuando al anuncio del Ayuntamiento de no asistir a la reunión técnica sobre el tranvía del próximo 31 de enero, el consejero ha asegurado que el Consistorio “tendrá que dar una explicación”. “Dicen que tiene que ver con el 'postureo' del consejero y la foto. Esta sería la quinta reunión técnica, en ninguna de las cuales he estado. No he ido a ninguna ni pensaba ir a esta, así que no hay foto ni hay 'postureo', hay sustantividad en las propuestas del Gobierno de Andalucía”, ha destacado.