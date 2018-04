la fecha del 1º de mayo Líneas discontinuas Se acerca el 1 de Mayo y la tradicional manifestación para reivindicar derechos de los trabajadores. Antonio Agudo echa en falta sindicalistas de la talla de Nicolás Redondo y sindicatos más independientes, y Ernesto Medina profundiza en el desencanto de muchas personas que estuvieron involucradas en la lucha sindical y que hoy huyen de las jerarquías y estructuras rígidas. Sábado, 28 abril 2018, 12:06

¡No nos mires, únete!

Los sindicatos han sido fundamentales para cimentar el estado de derecho, pero en el camino e han dejado no poco prestigio y muchos pelos en la gatera

ANTONIO AGUDO MARTÍN

CRECÍ en un barrio que se llama San José Obrero. Con un póster del Che y otro afiche del «se busca vivo o muerto» a un tal Jesús de Nazaret. Compré por correo discos de Aguaviva que servía la mítica Discoplay en cajas de cartón basto. Fui con mi padre a comprar la silla que, cada afiliado a la UGT, dejaba para su uso en la Casa del Pueblo. Sillería que prestó servicio a miles de velatorios cuando aún no había tanatorio. Asistí a las encendidas arengas del histórico José María Sánchez a los trabajadores de la industria del ladrillo. Participé en un corte de la nacional IV reivindicando mejoras salariales y laborales para el sector de la cerámica industrial y, como muchos de los jóvenes de Bailén, admirábamos a aquellos líderes sindicales que venían a mejorar las condiciones de los más humildes y lo iban a conseguir sí o sí.

Quiero decir con esto que los sindicatos han sido fundamentales para cimentar el estado de derecho pero que en el camino, con el paso del tiempo, se han ido dejando muchos pelos en la gatera y no poco prestigio. Cuando la crisis era todavía para Zapatero mera desaceleración los sindicatos hacían oídos sordos a los que pedían una huelga general cuando los parados sumaban cuatro millones. Coqueteo y politiqueo. Yo eché de menos ese sindicalismo coherente como el de Nicolás Redondo que fue capaz de marcar el territorio ante los intentos de mangoneo de la política. O esa reivindicación de áspera lana y cuello alto de Marcelino Camacho. Una conciencia de clase que llegó a tambalear, incluso, al gobierno de Manuel Chaves cuando los japoneses decidieron abandonar Santana. Más de 60.000 personas en la plaza de Santa María botaban y exigían una solución para la comarca mientras resonaba aún las cargas de los antidisturbios en la estación Linares-Baeza que mostraron al mundo la lucha obrera. No voy a hablar de los escándalos que vinieron después con los cursos de formación. Allá cada cual. Pero me gustaría que estas líneas fueran homenaje a los sindicalistas que lloraban como niños, cuando el 14 de febrero de 2011 en la estación de Madrid, se firmó el plan de disolución de Santana. «Tanta lucha para esto» me comentó un santanero cuando escuchó decir a uno de sus líderes «hoy es un gran día para el sindicalismo»

Sindicatos sí, pero en su sitio, el de los trabajadores.

Miro y me desuno

La paz social a la que aspira cualquier gobierno y que implica a empresarios y sindicatos se paga cara

ERNESTO MEDINA RINCÓN

Quieres un café? Te invito». Antes de habernos sentado en la terraza de la cafetería le dije que estaba sorprendido de que no estuviera de manifa. Pedí yo dos cafés con leche, uno descafeinado, y dos medias de aceite y tomate para no interrumpir el monólogo que transcribo. «Dejé de ir a la manifestación del 1 de Mayo con mi hija Nuria cuando tuve la certeza de que la paz social a la que aspira cualquier gobierno y que implica a sindicatos y empresarios se paga. Y cara. Callaron las consignas que gritábamos y cayeron las banderas reivindicativas que enarbolábamos. No me representan porque descubrí que su organización ha devenido por lo general en estructuras creadas para mantenerse ellos mismos donde el trabajador pinta muy poco. Me desengañé al comprobar que los acuerdos se cierran en los despachos de los gerentes, de espaldas al afiliado. Hay información que se hurta al defendido, al trabajador, despreciando su autonomía e inteligencia. Es la actualización del viejo 'todo para el pueblo, pero sin el pueblo'. Me echaron de su círculo cuando les afeé que en la calle se grita contra el maltrato a la mujer y dentro se acosa a las trabajadoras de la dependencia, mientras los que deberían poner orden miran para otro lado. Me borré de su club cuando certifiqué que los sindicatos son antes oficinas que gestionan oposiciones que órganos que actúan para que se cumpla la igualdad de oportunidades. Los sindicatos que yo conozco han dejado la calle en favor de las instituciones. Se han ido de las fábricas para pisar la moqueta de los despachos y disfrutar de los cócteles en las fiestas de los grupos de presión donde se maneja información privilegiada».

Bebió un sorbo de café. A lo lejos se escuchaban los murmullos de la manifestación, con menos gente, con menos banderas, con menos pasión. «Curiosamente, cuando más necesarios son por la pérdida de derechos de los trabajadores, sobre todo en la empresa privada, gracias a las distintas reformas laborales de socialistas y populares, más descrédito adquieren. Su falta de credibilidad queda manifiesta en el escaso seguimiento de sus convocatorias, en contraste con el respaldo a otros colectivos ciudadanos incontaminados por el poder». Por delante de nuestra mesa pasó un grupo de personas con pegatinas de los sindicatos. No volvían eufóricos, ni reivindicativos, pero eran felicidad pura al compararlos con los ojos nublados de ella. Que no, no había ido a la manifestación.