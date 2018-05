La falta de vocaciones hace que las 'monjas de San Antonio' dejen Jaén, sin renunciar a volver Convento de San Antonio en la calle Madre Soledad Torres Acosta. / I. J. M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 20 mayo 2018, 03:15

Punto final, o aparte, a casi siglo y medio de presencia en Jaén. Las Siervas de María, conocidas como 'las monjas de San Antonio', han anunciado a través de un comunicado su intención de dejar la capital jienense, «debido a la falta de nuevas vocaciones». «A lo largo de 132 años hemos tenido la dicha de vivir en esta querida ciudad de Jaén, dando vida al carisma que nos dejó nuestra fundadora, Santa María Soledad Torres Acosta, que es el cuidado de los enfermos», señala su superiora provincial, sor Encarnación Rodríguez. De hecho, la calle donde está dicha comunidad lleva el nombre de su fundadora.

«Nos vemos obligadas - añade - a poner punto final a nuestra permanencia en esta ciudad. Al marcharnos de aquí lo hacemos con el corazón lleno de dolor, y también de gratitud, en primer lugar al Señor que nos ha dado esta vocación y nos ha sostenido en este servicio a los enfermos, y agradecemos también a los jienenses que durante estos años nos han ayudado dándonos su apoyo y cariño, y lo que es más importante, confiando a nuestros cuidados a sus seres queridos».

No obstante, como señala que la única causa es la falta de vocaciones, no cierra la puerta a su regreso. «Sobra decir que de ser bendecidas por el Señor con un florecimiento vocacional, no renunciamos a la esperanza de que nuestra presencia sea de nuevo una realidad en Jaén», apostilla la superiora. Y concluye que la tramitación necesaria para la supresión de esta comunidad «llevará un largo tiempo», si bien han querido comunicar esta «difícil decisión» porque ya se estaba difundiendo y querían ser ellas quienes la transmitieran.

Y finaliza dando las gracias por todo, «en nombre de la madre general, que reside en Roma, y de todas las hermanas de esta comunidad».