La 'falsa' fiesta de la primavera de Jaén tendrá multas Última edición de la fiesta de la primavera como macrobotellón y con permiso, en 2016. / Miguel Ángel Contreras El Ayuntamiento advierte de sanciones tras la convocatoria en redes sociales, de hasta 30.000 euros para los organizadores MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Jueves, 3 mayo 2018, 14:47

Con un colorido cartel circula desde hace días en redes sociales y whatsapp una convocatoria para «la Fiesta de la Primavera de Jaén« este sábado día 5. Algo que ya ha sucedido en años anteriores, con una salvedad: desde el año pasado el macrobotellón está prohibido por el Ayuntamiento de Jaén. Así lo ha recordado hoy el concejal de Juventud y Participación Ciudadana, Manuel Heras, que ha comunicado que el Consistorio no permitirá que se organice ningún macrobotellón de bienvenida a la primavera »por cuenta propia y, menos aún, convocado a través de las redes sociales o por whatsapp«.

Heras ha apuntado, además, que como pasó hace unos años, «se identificará al autor del cartel de fiesta de la primavera que está circulando por las redes y que es totalmente falso«. En este sentido, ha corroborado que no hay organizada ninguna fiesta de bienvenida de la primavera para el sábado, 5 de mayo, y »tomaremos las medidas que sean necesarias para que esta convocatoria no se lleve a cabo«.

El concejal de Juventud y Participación Ciudadana ha explicado los motivos que hace tomar esta decisión, «motivos de peso puesto que en años anteriores tuvimos que atender a jóvenes de tan solo 13 años por intoxicaciones etílicas« y ha recordado que lo que empezó hace una década siendo una fiesta universitaria ha derivado en un macrobotellón donde la edad medida es cada vez menor».

Además, ha destacado que no solo Jaén prohíbe este tipo de concentraciones, «son muchas las capitales de provincia que no permiten esta celebración, entre otras cosas, por su elevado coste económico que en algunos casos conllevan un gasto de hasta 20.000 euros«.

No obstante, aparte de la coste económico que puede suponer para la ciudad, Heras ha insistido que el principal motivo por el que se prohíbe «es el peligro que supone para los jóvenes puesto, como he dicho, la edad de consumo de alcohol es cada vez más baja y no estamos dispuesto a permitir que jóvenes de 12, 13 o 14 años tengan que ser ingresados en un hospital por comas etílicos si se pueden evitar como es este caso«.

El edil también ha recordado que para evitar este tipo de concentraciones se aplicará la Protección de la Seguridad Social y la Ley Botellón de la Junta de Andalucía (Ley 7/2006 de 24 de octubre sobre Potestades Administrativas en materia de determinadas actividades de ocio en los espacios abiertos de los municipios de Andalucía.

Cuantía de las multas

Dicha ley recoge en su Artículo 8.1 que la permanencia y concentración de personas consumiendo bebida o realizando otras actividades que ponen en peligro la pacífica convivencia ciudadana, fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento ha establecido como permitidas, conlleva una infracción leve sancionado desde apercibimiento al infractor a multa de hasta 300 euros.

Por tanto, Manuel Heras ha hecho un llamamiento para que los jóvenes «desistan de formular estas convocatorias a través de las redes sociales o las anulen, ya que son ilegales y conllevan sanciones para los organizadores de hasta 30.000 euros«.

Después de década y media de estas concentraciones en forma de macrobotellones en recintos designados para la fiesta de la primavera, el Ayuntamiento de Jaén decidió el año pasado dar un paso más y, como Granada hizo el curso anterior y otras ciudades también, ayer anunció que no autorizará ningún botellón masivo. En los últimos ejercicios se había opuesto a que hubiera más de una fiesta de la primavera, como se intentó en alguna ocasión, pero permitió una. Desde el año pasado se optó por cortar por lo sano.

El Ayuntamiento de Jaén ha organizado una fiesta en abril para dar la bienvenida a la primavera, bajo el nombre 'Primavera en Jaén capital', en el parque del Cerro de las Canteras y está dirigida a todos los públicos. Aunque inicialmente estaba prevista para marzo, finalmente, debido a las condiciones climatológicas, se pospuso.