Extrabajadores de Primayor recurren la condena

Los extrabajadores de Primayor han recurrido la condena contra dos ex compañeros -que fueron representantes sindicales y directivos de la asociación que constituyeron- por saquear las cuentas comunes. Según los ex trabajadores, en la sentencia no se hizo correctamente el cálculo de las cantidades de las que se apropiaron los dos condenados, y además no se atendió a su petición de incluir en la responsabilidad al banco que no detectó cheques falsificados.