Espeleólogos jienenses descubren una nueva especie Se trata de un crustáceo acuático y se ha localizado en el agua que contienen algunas cavidades malagueñas formadas en yeso

La revista taxonómica neozelandesa Zootaxa ha publicado recientemente un trabajo sobre la descripción de dos especies nuevas de anfípodos acuáticos descubiertas en cavidades de Andalucía. Este trabajo se titula «Two new species of Pseudoniphargus (Amphipoda: Pseudoniphargidae) from southern Spain», firmado por el especialista en invertebrados acuáticos Damià Jaume, del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (IMEDEA, CSIC-UIB) de las Islas Baleares, junto a Morten Stokkan también perteneciente a esta institución, Toni Pérez Fernández (bioespeleólogo y presidente del Grupo de Espeleología de Villacarrillo, G.E.V.) y Manuel Baena (entomólogo de Córdoba).

La especie descubierta por los espeleólogos jienenses del G.E.V. fue colectada en el Complejo del Romera (Antequera, Málaga) durante algunas visitas realizadas a la cavidad en compañía de espeleólogos malagueños. Esta especie se ha denominado Pseudoniphargus gevi Stokkan & Jaume, 2018, dedicado a los miembros de este colectivo espeleológico. Se trata de un crustáceo acuático y se ha localizado en el agua que contienen algunas cavidades malagueñas formadas en yeso. Las primeras muestras de esta especie se localizaron justo hace 10 años, y necesitando material para su estudio completo se fueron colectando algunos ejemplares más.

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) lleva realizando trabajos y estudios sobre biología subterránea en el sur peninsular desde los primeros compases del siglo XXI, tanto en cavidades andaluzas como castellano-manchegas. En estas investigaciones se ha contribuido al descubrimiento de aproximadamente 60 especies nuevas para la ciencia, así como otras especies raras o endémicas, de las que se ha ampliado su distribución o se ha ayudado para trabajos de gran importancia.

«Ha sido muy grato levantarnos y ver que un trabajo que estábamos esperando desde hace años sale a la luz, y además que los verdaderos especialistas, en este caso Morten Stokkan y Damià Jaume, hayan querido que yo sea coautor de este artículo científico. Además, es un honor que nos hayan dedicado al G.E.V. esta especie por nuestra contribución al conocimiento de la biodiversidad subterránea española», ha indicado el bioespeleólogo y presidente de este colectivo espeleológico.