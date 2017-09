Ernesto Angulo no renunciará a su acta de concejal tras dejar su partido, Mancha Real Se Mueve Desde MRSM le acusan de «traición», mientras que él asegura que abandona porque estos se habían vuelto «conformistas» LAURA VELASCO JAÉN Domingo, 10 septiembre 2017, 02:27

«El acta de concejal es inherente a la persona». O en otras palabras, cualquier individuo puede dejar su partido y seguir siendo siéndolo. Es legal. Y es lo que defiende con ahínco Ernesto Angulo, que el pasado 31 de agosto decidió dejar el partido al que pertenecía, Mancha Real Se Mueve (MRSM), pero seguir formando parte del grupo de los no adscritos.

La decisión la tomó, asegura, porque el partido se había vuelto «conformista» y abandonó las grandes ambiciones con las que empezó. «Queríamos renovar la política local y nos hemos convertido en más de lo mismo, hemos perdido la ilusión. Sin embargo, creo que puedo seguir participando en la política local, y por ello no quiero renunciar a mi acta de concejal», destacó ayer Ernesto Angulo.

Pero en Mancha Real Se Mueve no se han tomado la noticia nada bien. A los pocos días emitieron un comunicado en el que le reclamaron que entregase su acta de concejal, ya que, argumentan, la consiguió «gracias al trabajo de sus hasta ahora compañeros de partido». «Accedió a menos de dos meses de las elecciones municipales de 2015, cuando el grueso del trabajo del proyecto con el que concurrió a las elecciones estaba realizado», indicaron. Al respecto, Angulo recalcó que «fueron ellos» los que le buscaron a él, ya que su perfil les interesaba.

Por otro lado, desde MRSM insistieron en que organizaron una reunión de urgencia para abordar este tema, a la que Ernesto Angulo no asistió. «Estaba organizada por el Consejo de dirección del partido y yo ya les había dado las explicaciones a mis compañeros, así que no la consideré necesaria», destacó Angulo.

Por todo ello, MRSM calificó los hechos de «extrema gravedad, sobre todo por la forma traicionera y poco ética en la que se ha producido, la cual parece solo tener el objetivo de debilitar tanto a este partido como al Equipo de Gobierno de Mancha Real, el cual queda ahora en una situación de mayoría simple», y le solicitaron que entregase el acta, aunque este no está por la labor.

«Se han colado con sus acusaciones. He pasado de ser una de las personas más valoradas por mis compañeros y por el pueblo a ser un traicionero, es una descompensación de valores, ya que sigo siendo el mismo», indicó Angulo, que aseguró que ya «venía avisando» de que había que hacer cambios en el partido. «A principios de agosto propuse cambios concretos, como renovar a algunas personas, ya que nos sentamos en el sillón y nos olvidamos de trabajar. La semana antes de tomar la decisión propuse una reunión para proponer estos cambios, y no me atendieron», recalcó Ernesto Angulo.

El PP respeta la decisión

Asimismo, desde el Partido Popular de Mancha Real -que cuenta con mayoría en el ayuntamiento- informaron en un comunicado que «respetan» la decisión de Angulo, ya que les ha asegurado que «seguirá trabajando» junto al Equipo de Gobierno. «Seguiremos trabajando sin descanso para buscar cuantos consensos sean necesarios en pro del beneficio de nuestra localidad», añadieron.

En relación a este tema, Ernesto Angulo aseguró que su intención no ha sido la de «crear inestabilidad» en el ayuntamiento, sino que ha abandonado el partido «por problemas internos». El próximo paso se dará el próximo martes, a las 21:00 horas, cuando se aborde el tema en el pleno municipal.