LA ENTRENADORA DE CEREBROS

María no podía dejar de pensar en aquel trozo de melón. Aquel maldito trozo de melón. Desde que se le quedó cruzado en la garganta, ni para arriba ni para abajo, y creyó que se asfixiaba, no comía; o mejor dicho, no podía tragar. A sus 32 años no salía a comer fuera, ni podía ir a una boda, ni hacer prácticamente vida social: sólo tomar zumos y purés en casa. Todos los exámenes médicos revelaban que físicamente estaba bien, no había ningún motivo para que se le cerrara, pero los meses pasaban y no podía comer. Le había cogido miedo. Pánico. Hasta que se cruzó en su vida Rocío Gay Pérez (Jaén, 1983).

«Sufría disfagia. De manera inconsciente se le contraía la faringe. Trabajamos sus miedos y la tensión muscular y hoy puede comer de todo», explica la jienense, licenciada en Psicología y en Ciencias del Trabajo, Máster en Intervención Psicológica y Experta profesional en Biofeedback y Neurofeedback.

¿Cómo lo consiguió? Pues utilizando, subraya, estas técnicas, «pioneras», que hunden sus raíces en las utilizadas por la NASA para preparar a los elegidos para ir al espacio, y en estudios de Harvard o la Clínica Mayo, destaca. «Se monitoriza el pulso, la respiración, la temperatura y la sudoración de manos y pies y la tensión muscular. En definitiva, se observa la actividad fisiológica y se le somete al paciente a aquello que le produce el estrés, la ansiedad, el miedo, se observa su reacción y se le ponen ejercicios adaptados a cada situación», aclara la responsable.

Así, con el biofeedback, se puede atacar desde la incontinencia urinaria a distintas fobias, insomnio, migrañas... El neurofeedback va más allá, con sensores en el cuero cabelludo que captan la actividad eléctrica cerebral, las ondas cerebrales, «pudiendo ver cómo funcionan y la entrenamos». Sirve especialmente para niños con déficit de atención o con hiperactividad. «Se ve en la pantalla cuándo presta atención, cuando no, y controlar ese déficit por sí solo».

De película

En ella, según el caso, se observan imágenes con diferentes estímulos y también su respuesta a estos, desde relajantes con música ídem a los que le pongan los pelos de punta. Quien haya visto La naranja mecánica de Kubrick se puede hacer una idea. Pero aquí se trata de todo lo contrario. No da miedo, lo quita.

Su centro, en la Avenida Escuderos de la capital jienense, es pionero a nivel nacional y fruto de un sueño que empezó hace tres años y medio. Como no encontraba nada relacionado con lo suyo decidió lanzarse a la piscina y montar algo propio con técnicas en las que creía, «técnicas que considero eficaces». Se formó en Madrid sobre estas técnicas novedosas de las que ya había oído hablar y decidió montar el primer centro de este tipo en España. «Al principio me decían los compañeros ¿en Jaén? Estás loca», ríe.

Médicos escépticos

Pero la cosa ha ido creciendo rápidamente. «También dudaban de su eficacia. Ahora cada vez más estudios de universidades de prestigio los confirman y muchos se están subiendo al carro». Está acreditada en el Método Nascia y es miembro del Consejo Asesor, dirigiéndola a nivel andaluz.

Bajo su supervisión trabaja un equipo de profesionales con formación específica que les acredita para aplicar cada uno de los tratamientos. Su técnica ha sido registrada como Obra Científica (Propiedad Intelectual).

El grupo cuenta actualmente con siete centros a nivel nacional y tres más en Holanda, Suiza y Reino Unido y prevé contar con tres unidades más antes de que finalice el año. El sistema se puede definir como «una gimnasia especial para el cerebro, que ayuda a controlar la respiración, el ritmo cardiaco, la atención o la concentración, mediante unos sencillos ejercicios y en tan solo diez semanas (además de entrenamiento recordatorio para hacer diariamente en casa, con un seguimiento vía teléfono móvil)». Suele dar de 5 a 8 sesiones para completar el tratamiento. A 40 euros cada.

Su consejo

«Los resultados son medibles y cuantificables. Se elimina la sensación general de malestar, mejorar el estado de ánimo y eliminar los síntomas incapacitantes en la vida diaria», recalca. «También se emplea para superar obsesiones y miedos, y estados de ánimos como la tristeza, la apatía y la falta de ilusión, optimizando considerablemente el funcionamiento del cerebro», asevera convencida.

Su vocación no le viene de familia, su padre es soldador y su madre ama de casa, su hermano estudia Administración de Empresas. Amante empedernida del senderismo y con un 'peque' en su vida, la familia le ocupa el tiempo libre que le queda. Desde el punto de vista profesional y también personal si tuviera que dar un solo consejo lo tiene claro: «disfrutar de los pequeños momentos del día a día, esos que a menudo pasan desapercibidos, e intentar aprender a diario de todo ello».