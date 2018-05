Una empresa de Zamora que desde el principio estuvo en el ojo del huracán Los trabajadores de la anterior empresa, Imesapi, reclamaron sin éxito ser contratados y la oposición municipal rechazó pagar facturas, la última en 2017 J. M. L. JAÉN Miércoles, 23 mayo 2018, 02:13

El paso de Matinsreg por Jaén fue sonado desde el principio. En la ciudad había una empresa, Imesapi, que llevaba décadas haciendo el mantenimiento de fuentes, alumbrado público y semáforos. Sus 35 trabajadores se quedaron en la calle y acusaron al entonces alcalde, José Enrique Fernández de Moya, de no cumplir la promesa de ser subrogados por las dos nuevas empresas contratadas. Con el apoyo de CC OO realizaron frecuentes actos de protesta, que no gustaron al alcalde, que esgrimió que no había obligación legal de incluir en el nuevo contrato dicha subrogación y que el Ayuntamiento no tenía responsabilidad sobre el ERTE hecho por Imesapi.

La plantilla criticó que el gobierno municipal recurriera a una empresa de fuera, de Toro, cuando el PP había reclamó en los años en que fue oposición (2007-2011) que se contratara a empresas jienenses. PSOE e IU también criticaron que fuera de tan lejos y que no contratara a los anteriores y experimentados trabajadores, y hablaron de la conexión del alcalde jienense con el de Toro, ambos senadores y del PP.

Con las primeras facturas presentadas por Mastinsreg llegaron las quejas del PSOE, que además de poner en tela de juicio servicio prestado en la ciudad, denunció en sucesivas ruedas de prensa los elevados costes de los productos y de la mano de obra que facturaba la empresa. Las dificultades financieras del Ayuntamiento hicieron que una parte importante del pago quedara pendiente cuando Fernández de Moya dejó la alcaldía. Unos meses después, en verano de 2016, el gobierno municipal, ya con Javier Márquez de primer edil, intentó aprobar el pago de 1,2 millones, con cargo al Fondo de Ordenación (préstamos bancarios con el aval del Estado para ayudar a los ayuntamientos con problemas de liquidez). Pero la oposición en bloque lo impidió porque la empresa zamorana era investigada por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria por un presunto fraude en el IVA. El PSOE llamó la atención sobre la inusual circunstancia de que dicho pago fuera en un pleno extraordinario en agosto y por facturas que consideraba abusivas.

Matinsreg contrató para el cobro de las facturas pendientes a una empresa especializada en endosos, que consiguió una sentencia favorable para que el Ayuntamiento le pagase. Meses después, el PSOE denunció que el alcalde había pagado al final «a toda prisa y directamente por decreto», con cargo a remanentes de tesorería, sin respetar el voto del pleno y sin dar explicaciones.

La oposición también criticó que se diera trato preferente a esta empresa, cuando había otros proveedores en lista de espera que llevaban más tiempo. «No entendemos esta rapidez en quitarse de encima a la empresa, de limpiar cualquier rastro de aquellos dos años de trabajo sin contrato y de hacerlo sin respetar criterios como el de antigüedad», declaró por entonces.

Y hace poco más de un año se supo que de los 13,5 millones de euros que obtuvo el Ayuntamiento de anticipo de la PIE, 200.000 se destinaron a pagar facturas de Matinsreg, que dejó de trabajar en 2013 pero cuya sombra se ha demostrado alargada.